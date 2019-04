Mahlis/Reckwitz

Rund 60 Einwohner der Wermsdorfer Ortsteile Mahlis, Wiederoda, Liptitz, Gröppendorf und Wadewitz nahmen an der Versammlung der Initiative gegen die Errichtung eines Funkmastes teil. Die meisten von ihnen, das wurde im Laufe des Abends klar, sind gegen einen solchen Mast. Sie befürchten Folgeschäden für ihren Körper, ausgelöst durch die vom Mast ausgehende Strahlung. Die Einschränkung, für ihre Gesundheit auf mobile Erreichbarkeit zu verzichten, nehmen sie in Kauf.

Reckwitz bisher außen vor

Der Austausch von Argumenten rund um die Risiken und Möglichkeiten eines solchen Mastes war notwendig, denn unter den Besuchern war auch ein Einwohner aus Reckwitz. Jörg Büchner, für die CDU im Wermsdorfer Gemeinderat, erklärte, dass die Reckwitzer bisher nicht in die Diskussion einbezogen worden seien – obwohl sie betroffen sind. „Der Mast strahlt auch nach Reckwitz. Meine Nachbarn und ich sind also betroffene Bürger“, erklärte Büchner. Seiner Auffassung nach seien die meisten Einwohner von Reckwitz froh darüber, dass ein Funkloch für ihren Ortsteil geschlossen werde – dank des bei Mahlis geplanten Funkmasts. „Das Gros der Generation Smartphone ist auf mobile Erreichbarkeit angewiesen und begrüßt das Vorhaben – deswegen sind sie heute womöglich auch nicht hier“.

Lars Hoschkara, ebenfalls für die CDU im Gemeinderat, hielt dem entgegen, dass der Bedarf für Reckwitz bisher nie kommuniziert worden sei. „Es war nur die Rede davon, Funklöcher in Mahlis beseitigen zu wollen“. Insofern sei es wichtig, dass die Reckwitzer gehört würden. Da die Initiative bis Montagabend nicht im Bilde darüber war, habe man niemanden aus Reckwitz explizit eingeladen.

Langzeitstudien rar gesät

In Mahlis selbst regt sich insbesondere bei den unmittelbaren Anwohnern Protest gegen den Funkmast. Christian Sachse sprach von „Funkstille als Standortvorteil“, denn „hier in Mahlis zwitschern nur die Vögel“. Dr. Konstanze Rasch, seit 19 Jahren Mahliserin, zeigte eine Kurzdokumentation zu einer der wenigen Langzeitstudien, die es bisher bezüglich Strahlenbelastung gibt. Ärzte und Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Horst Eger untersuchten in der Gemeinde Naila in Oberfranken den Einfluss eines Masten auf die Bevölkerung. Ergebnis: Nach fünf Jahren gab es keine nennenswerten Gesundheitsrisiken zu verzeichnen, in den darauffolgenden fünf Jahren stieg das Risiko jedoch um das Dreifache. „Studien solcher Art sind äußerst selten, wir müssen sie suchen und weitere Belege sammeln, um etwas zu erreichen“, so die Mitinitiatorin. Diese gelte es, Zweiflern und Gemeinderäten vorzulegen.

Der Standort des geplanten Funkmastes liegt zum Teil auf kommunalem, kirchlichem und privatem Land. Pfarrer Rico Riese erklärte, angesichts des Stimmungsbildes gegen die Technologie in der Bevölkerung die Fläche nicht für diesen Zweck herzugeben – auch nicht für einen finanziellen Ausgleich. Dafür erntete er Applaus. Rainer Beukert aus Mahlis, dem ein Teil der Fläche gehört, sagte, dass es bisher lediglich eine Anfrage des Investors und eine Begehung gegeben habe. „Nach wie vor gibt es weder einen Bauantrag noch eine Genehmigung, wenn es dabei bleibt, wird der Interessent wohl sein Vorhaben aufgeben – oder sich eine andere Fläche suchen müssen.“

Grenzwerte nicht ernstzunehmen

Die Bedenken zu den gesundheitlichen Risiken konnten am Montagabend nicht ausgeräumt werden. Vielmehr verstärkten die von Dr. Konstanze Rasch zusammengetragenen Zitate und Fakten den Eindruck, dass das Wohl der Menschen an den entscheidenden Stellen hinten angestellt wird. Im Gegensatz zu Medikamenten wird Elektrosmog nicht auf die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus getestet. Grenzwerte, so hat Rasch recherchiert, beziehen sich lediglich auf die unbedenkliche Erwärmung des Körpers, nicht aber auf gravierendere Einflüsse auf den Körper.

