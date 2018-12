Liebschützberg

„Alle Jahre wieder“, so sang es auch DDR-Schlagerstar Maja Catrin Fritsche, kamen die Senioren in Scharen zur Gemeindeweihnachtsfeier in die Turnhalle Schönnewitz. Liebschützbergs Bürgermeister David Schmidt begrüßte an der Tür und freute sich über rund 200 Rentner, die sich bei Kaffee und Stolle zu Musik von DJ Arndt und der musikalischen Einlage von Maja Catrin Fritsche unterhalten ließen.

Mit einem Gläschen Wein stieß der Bürgermeister symbolisch mit den Bürgern an und wünschte nach einem kurzen Jahresrückblick eine frohe Vorweihnachtszeit. „Sie wohnen hier einem historischen Augenblick bei: Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung können wir sagen, dass Liebschützberg wächst“, sagte Schmidt. Die 33 Geburten überstiegen die Todesfälle im Jahr 2018. Damit sähe sich die Gemeinde aber auch mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert, wie zum Beispiel knapp werdenden Krippenplätzen. Davon ließen sich die Rentner aber nicht die Stimmung vermiesen, als sie nach Fritsches überzeugend festlichem Auftritt zu DJ Arndts weihnachtlich-peppigen Klängen das Tanzbein schwingen konnten.

Von Katharina Stork