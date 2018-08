Malkwitz

Wenn Garagentore eilig verschlossen werden, rückt das Badewannenrennen in Malkwitz näher. Am 18. August startet der Gaudiwettkampf auf dem Kutzscheteich und vielerorts wird an den Konstruktionen gebaut – heimlich versteht sich. Weil die Organisatoren nicht nur Preise für die Schnellsten, sondern auch das schönste Boot ausloben, lohnt es sich, auch dafür Ideen zu entwickeln.

Sekt gehört dazu

Antje Frenzel, Mandy Beeg, Kati Schumann, Manja Köppe und Anke Andrich haben genau das zu ihrer Paradedisziplin erkoren. Seit Jahren startet das Fünfer-Team beim Rennen auf dem Dorfteich und geht dabei immer unter einem anderen Motto an den Start. „So ist dann unser Boot geschmückt und wir tragen die passende Verkleidung dazu“, erklärt Antje Frenzel. Auf diese Weise waren sie schon als Ballermann-Ausflügler, Nonnen, Oktoberfestbesucher oder Hippies unterwegs und heimsten dafür Preise ein. Ihre Paddelkünste haben sich dagegen nur langsam entwickelt. „Seit drei Jahren geht es, vorher mussten wir manchmal schieben oder sind zeitig gekentert“, blickt Manja Köppe zurück und versichert: „Aber auch da hatten wir Spaß.“ Dafür sorge schon der obligatorische Sekt aus der Piccoloflasche, der jedes Jahr dazu gehört. „Als wir unter dem Motto Ballermann unterwegs waren, hatten wir einen Zehn-Liter-Eimer Sangria an Bord, der dann mit uns kurz vor dem Ziel untergegangen ist“, blickt Kati Schumann zurück.

Teilnahme ohne Anmeldung möglich

Dieses Jahr wollen die Freundinnen erneut angreifen. Dann wieder in origineller Kostümierung, aber auch als ernstzunehmende Konkurrenten. Tipps für die richtige Technik – Paddeln ist nur per Hand erlaubt – kommen von Lutz Frenzel, der die Frauen coacht. 2017 wurde das Boot knapp um den Sieg gebracht, der Ehrgeiz, diesmal nicht nur als Schönste, sondern auch als Schnellste ins Ziel zu kommen, ist also groß.

Das Badewannenrennen am 18. August beginnt 18 Uhr, Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Anschließend ist Party im Festzelt.

Von Jana Brechlin