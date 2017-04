Malkwitz. Draußen war es noch kalt und trüb, aber die Malkwitzer Strickfrauen hatten schon Ostern im Blick: Mit bunter Wolle verpassten sie in den vergangenen Wochen 130 Kunststoffeiern farbenfrohe Überzüge. Damit wurde die Osterkrone dekoriert, die seit Sonnabend auf der Milchrampe im Dorf Vorfreude auf die Feiertage machen soll. Außerdem wurden mit weiteren 175 Woll-Eiern die Straßenbäume geschmückt.

Anita Minkner mit dem von ihr gestrickten Osterhasen. Quelle: Jana Brechlin

Seit Jahren treffen sich handarbeitsbegeisterte Frauen im Strickstübchen auf dem Hof von Familie Minkner in Malkwitz. Hier sind schon zahllose Socken, Kindersachen, Decken oder Kuscheltiere entstanden. Neben Anita Minkner, präsentierten am Sonnabend Christa Kiefner, Waltraud Janßen, Waltraud Lesser, Edith Schilling und Janet Heinze ihre österliche Wolldeko. Außer umstrickten und umhäkelten Eiern gehörte dazu auch Tischschmuck wie Minischafe, kleine Hasen und wollige Eierbecher. Hingucker auf der Milchrampe dürfte außerdem ein Osterhase sein, den Anita Minkner gestrickt und mit Heu ausgepolstert hat. „Daran hab ich drei Tage gearbeitet, die Ohren wurden mit Schweißdraht modelliert, damit sie schön in die Höhe stehen“, beschrieb sie.

Weil die Frauen in Malkwitz nicht nur gut stricken, sondern auch lecker backen können, wurde an der Milchrampe kurzerhand eine Kaffeetafel aufgebaut, wo in gemütlicher Runde Selbstgebackenes verkostet werden konnte. Für die Kinder gab es neben Kuchen auch kleine Naschereien. Während sich die Frauen um die Bewirtung der Nachbarn kümmerten, schmückten die Männer von der Leiter aus die Straßenbäume mit den farbenfrohen Ostereiern.

Von Jana Brechlin