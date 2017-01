Malkwitz. In Malkwitz ist die 13 keine Unglückszahl: Denn so viele Mitglieder gehören aktuell zur Jugendwehr und damit sei man gut aufgestellt, heißt es. „Das ist für uns sehr gut, vor allem, weil es alles sehr interessierte Mitglieder sind“, unterstrich Wehrleiter Lutz Frenzel. Um den Nachwuchs aus Malkwitz und Calbitz kümmern sich Jugendwart Matthias Blumensaat, seine Stellvertreterin Nancy Schneider und weitere Helfer aus der aktiven Gruppe.

Zur jüngsten Jahreshauptversammlung gab Blumensaat einen Überblick über das, was die derzeit elf Jungen und zwei Mädchen im vergangenen Jahr geleistet haben. Wobei die Jugendwehr 2016 in Spitzenzeiten sogar 18 Mitglieder hatte. „Durch Übernahme und berufliche Ausbildung hat sich die Gruppe dann aber etwas verkleinert“, so Frenzel. Immerhin habe man dennoch 483 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 96 Stunden allgemeine Jugendarbeit geleistet, zählte Matthias Blumensaat auf. Außerdem hätten die Mädchen und Jungen reichlich Gelegenheit gehabt, sich praktisch zu beweisen. So nahm die Jugendwehr erneut am traditionellen Malkwitzer Osteranspritzen teil und bereitete sich auf Wettkämpfe vor. Das intensive Üben hat sich gelohnt: Zum Ausscheid des Kreisjugendfeuerwehrverbandes in Sitzenroda gingen die Malkwitzer mit zwei Mannschaften in der Gruppenstafette und mit einem Team beim Löschangriff an den Start. Die 10- bis 13-Jährigen wurden Dritter, die 10- bis 18-Jährigen schafften einen 7. Platz und beim Löschangriff kamen die Malkwitzer auf den 8. Rang. „Das war ein hervorragendes Ergebnis für unsere Wehr“, lobte Feuerwehrchef Lutz Frenzel.

Lange in Erinnerungen bleiben wohl auch das Berufsfeuerwehrwochenende mit Übernachtung im Gerätehaus und der Besuch im Freizeitpark Belantis, die Teilnahme am Kreiszeltlager und der Besuch beim Jubiläum des Kreisfeuerwehrwehrverbandes. Einige Nachwuchshelfer schafften zudem den Ausbildungsnachweis der Deutschen Jugendfeuerwehr: Johann Frenzel legte die Jugendflamme Stufe 3 ab, und Levi Schulze hat jetzt die Jugendflamme Stufe 1.





Von Jana Brechlin