Malkwitzer Schützen haben jetzt ein Königspaar

Malkwitz. „Das ist selten. Aber diesmal passt es, dass an Familie Böhm gleich zwei Königstitel gehen“, so der Vorsitzende des Malkwitzer Schützenverein Reiner Däberitz beim Königsschießen. Das wurde anlässlich des 25. Schützenfestes nach der Wiedergründung im Jahr 1992 veranstaltet. Kurz zuvor hat der Vorstand des Vereins an alle diesjährigen Könige – es sind vier – die Königsorden beim Katerfrühstück überreicht. Dabei fehlt keiner, denn die Schützen leben Traditionen, viele davon in den Familienverbünden. Und so ist nicht verwunderlich, wie die Schützenkönige des Jahres 2017 geehrt werden, wie die Geschichten um die einzelnen Titelträger beweisen.

Der Jugendkönig

Drei Kandidaten haben den Titel unter den Jugendlichen ausgeschossen. Yannic Grosch war der Sieger und darf sich fortan mit dem Titel des Jugendschützenkönigs schmücken. Besonders stolz ist die Familie des 15-Jährigen darauf, denn sie verkörpert über Generationen hinweg Schützenvereinstradition. Opa Günter und Oma Luzia sind beide Vereinsmitglieder. Nachdem der Opa bereits mehrfach den Königstitel errang, auch Yannics Eltern Thomas und Ramona sich mit der Königskette schmücken konnten, setzt der Gymnasiast nun die Familientraditionen fort.

ie Königstitel der Erwachsenen

Wo gibt es das noch? Gleich zwei Königstitel gehen in diesem Jahr an Familie Böhm. Stefanie Böhm, die sich derzeit in Elternzeit befindet, holte sich den Titel bei den Frauen. Ihr Mann Tommy gewann ihn bei den Männern. Seit 2014 gehören der gebürtige Torgauer und die gebürtige Cottbuserin, die beide bei der Bundeswehr arbeiten, dem Schützenverein an. Zum ersten Mal erringen beide einen Königstitel.

Der König der Könige

Fünfzehn Teilnehmer nahmen am Ausschießen des Titels „König der Könige“ teil. Bedingung bei diesem Wettbewerb ist, dass jeder Starter schon einmal mit einem Königstitel gekrönt wurde. Bernhard Müller setzte sich diesmal mit Routine durch. Der 77-Jährige, der auch im Wermsdorfer Gemeinderat sitzt, schaffte das bereits zum dritten Mal.

Von bärbel Schumann