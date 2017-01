Malkwitz. Eine Kuh auf dem Eis? Gibt es in Malkwitz, und nicht nur das: Auch ein Elch, mehrere Großkatzen, Hexen und Zwerge standen auf den Kufen. Weil die Malkwitzer seit Jahren aus dem Schlittschuhfahren ein Familiengaudi machen, wird der Eisfasching dann gefeiert, wenn das Wasser im Kutzscheteich gefroren ist. Auf Rosenmontag zu warten, die Zeit hat hier niemand. Stattdessen nutzten die Veranstalter – junge Familien aus dem Ort – das klare Winterwetter am Sonntag für ihre Eisparty. Musik, Getränke und ein wärmendes Feuer am Ufer wurden vorbereitet, nach Sonnenuntergang zuckten farbige Lichter über die Eisfläche. Das kam an: Schlangen parkender Autos, reichlich Spaziergänger und viele Schlittschuhläufer aus der ganzen Umgebung trafen sich auf dem Teich am Ortseingang. „Das ist ein Trubel wie beim Badewannenrennen – nur in kalt“, waren sich die Organisatoren einig.



Von Jana Brechlin