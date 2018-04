Malkwitz

Frühjahrsputz war am Freitagnachmittag in Malkwitz angesagt. Treffpunkt war der Platz hinter der ehemaligen Gaststätte „Zur Krone“. Am Leiterhaus, an der Gaststätte und in der Umgebung galt es, das Unkraut zu beseitigen. Mehrere Malkwitzer hatten Harke, Handschuhe und Besen mit dabei. Nach rund einer Stunde war alles erledigt.

Anwohner helfen mit

Schon im Vorfeld wurden einige Arbeiten durchgeführt. Anwohner beseitigten Unkraut und kehrten am alten Feuerwehrhaus. Auch die kleine Grünfläche an der Gaststätte musste in Ordnung gehalten werden. Die Rosen wurden von Mitgliedern des Traditionspflegevereins Malkwitz zurückgeschnitten und der Blumenkasten im ausgehöhlten Baumstamm neu bestückt. „Dieser wird entsprechend der Jahreszeit neu bepflanzt und von Mitgliedern gepflegt“, sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Leuschner. Die Pflanzmaterialien werden vom Verein finanziert, ähnlich wie Holzlasur und Farbe. Hier kann der Verein auch die Hilfe von der Gemeinde in Anspruch nehmen.

Vorbereitung für Maibaumstellen

Nun steht in Malkwitz das Maibaumstellen vor der Tür. Malkwitz ist für seine vielen Feiern bekannt. 2019 wird die Bildfeier zum 115. Mal durchgeführt. Hier wird die Malkwitzer Männerwelt auf einem Foto festgehalten „Das Bild mit den meisten Teilnehmern hatten wir zur 100. Bildfeier. Dazu waren über 100 männliche Malkwitzer zusammengekommen. Ich bin gespannt, wie viele es nächstes Jahr sein werden“, so Jürgen Leuschner.

Jüngster Einwohner dabei

Zum Frühjahrsputz war auch der jüngste Malkwitzer mit dabei. Acht Wochen ist der junge Mann gerade einmal auf der Welt. Ob er auch beim Foto der jüngste Malkwitzer sein wird, bleibt abzuwarten. In diesem Jahr gibt es auch wieder das Badewannenrennen auf dem Kutzscheteich – zum 20. Mal. „Bewertet wird dabei nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch die Gestaltung der Boote“, kündigte Jürgen Leuschner an.

Von Kristin Engel