Seit dem Jahr 2007 pflanzt der Förderverein der Landesgartenschau von 2006 in jedem Jahr am 25. April, dem Internationalen Tag des Baumes, einen Baum. In diesem Jahr setzen die Mitglieder des Fördervereins eine fünf Jahre alte Flatter-Ulme an der Friedrich-Naumann-Promenade in die Erde.