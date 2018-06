Mannschatz

Gut vier Jahre ist es her, dass Oberbürgermeister Andreas Kretschmar das letzte Mal zu einer Einwohnerversammlung im Ortsteil Mannschaft eingeladen hatte. „Ich denke, dass es wieder einmal Zeit ist, miteinander ins Gespräch zu kommen“, so der OBM vor dem Treffen am Dienstagabend. Wie bei den vorherigen Veranstaltungen in den anderen Oschatzer Ortsteilen informierte das Stadtoberhaupt über die aktuellen Entwicklungen in der Stadt. Mit den Themen Platschumbau, Bahnhof und Schulzentrum handelt Kretschmar vor allem Punkte ab, die im dörflichen Umfeld nicht die große Rolle spielen, aber den Blick schärfen, wenn es um die gesamte städtische Entwicklung geht.

Hinter einem Thema, bei dem zur vergangenen Zusammenkunft vor vier Jahren noch ein mittelfristiger Realisierungstermin stand, konnten der OBM und die Mannschatzer ein Häkchen machen – dabei ging es um den Radweg in Richtung Osten. „Die Trasse ist als Bestandteil des Elbe-Mulde-Radweges derzeit im Bau und wir liegen ganz gut im Rennen“, so Kretschmar. Vor vier Jahren wurde noch über die Streckenführung diskutiert.

In der Diskussionsrunde zeigten sich einige Anwohner verärgert über Auswirkungen der Landwirtschaft im Dorf. Genannt wurden dabei zu schnell fahrende Traktoren auf der Straße, die Fahrbahnverschmutzungen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge, herumfliegendes Stroh, das die Regenwassereinläufe verstopft und Feldwege, die angeblich fast weggeackert werden. „Die Landwirtschaft spielt in unserer Region eine wichtige Rolle und wird auch als privilegiert betrachtet. Kritikpunkte können wir nur im Gespräch mit dem Landwirt klären“, erläutert Kretschmar. Angesprochen wurde auch der Zustand des ehemaligen Gutshauses. Das denkmalsgeschützte und fast abrissreife Gebäude sei jedoch Privateigentum, vom dem keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehe. „Damit hat die Stadt keine Handlungsgrundlage“, so Kretschmar, der im Anschluss an den Vortragsteil auch noch in persönlichen Gesprächen Fragen klärte.

Von Hagen Rösner