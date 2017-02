Mannschatz. Da blieb keiner auf der Strecke: Der Faschingszug in Mannschatz am Sonnabend wimmelte vor Jägern und Gejagten. Wölfe waren Lämmern auf der Spur, lebende Mülltonnen stellten Abfallsündern nach, Gespensterjäger bekämpften Hexen und Dämonen.

Hunderte feierten am Sonnabend im Oschatzer Ortsteil Mannschatz den 41. Faschingsumzug mit anschließendem Straßenfasching. In der Bildergalerie gibt es Impressionen des bunten Nachmittags Zur Bildergalerie

Mit Teilnehmern und Besuchern aus der gesamten Collm-Region zog der 41. Umzug in Mannschatz wieder Hunderte Schaulustige an. An der Spitze der 16 Wagen und außerhalb der Wertung für das schönste Umzugsbild fuhren das Prinzenpaar Sandra und Jens Hein aus Schmorkau samt Gefolge. Knechte, Zofen und andere Begleiter kamen aus Mannschatz, Schmorkau, Oschatz und Zschortau bei Delitzsch. Die Zschortauer machen schon jahrelang mit. Die Begeisterung für die Faschingsgaudi reicht bis ans andere Ende des Landkreises.

Einen kürzeren Anreiseweg hatte Bernhard Müller aus Malkwitz. Der Senior lobte den „kleinen, aber bunten“ Umzug und hatte dafür extra die Gassi-Runde mit seinem Hund verschoben. „Nach einer Stunde ist man wieder fort, da ist auch noch genug Zeit dafür“.

Obwohl in diesem Jahr einige Stammteilnehmer fehlen, tat das der Vielfalt und Stimmung keinen Abbruch. Das freut Frank Hentschel vom Veranstalter des Spektakels, dem Heimatverein Mannschatz. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel Publikum haben wie zum Jubiläum im letzten Jahr“, sagte er. Es sei erfreulich, dass ihnen so viele treu sind.

Die meisten derer, die am Sonnabend noch bis in die Abendstunden feierten, trafen sich einen Tag später beim Umzug in Strehla wieder. Dort sprach sich dann auch schnell herum, wer am Vorabend die Preise für das beste Umzugsbild einheimsen konnte. Der Schmorkauer Rummelplatz mit selbstgebautem Riesenrad sammelte die meisten Publikumsstimmen, gefolgt von Aladins Wunderlampe aus Mannschatz und dem Clanzschwitzer Märchenwald. Vom Schmorkauer Rummel kommt auch das neue Prinzenpaar: Sondra und Jochen Becker sind die Majestäten der Faschingssaison 2018.

Von Christian Kunze