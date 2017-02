Mannschatz/Schmorkau/Strehla. Karnevalfans und Faschingsfreunde sind am Sonnabend in Mannschatz gern gesehen. Ein dreifaches Helau erklingt, denn zum 41. Mal lädt der Heimatverein Mannschatz-Schmorkau zum Umzug durch beide Orte ein. Los geht es 14 Uhr in Mannschatz in der Straße der Zukunft. Einen Tag später sorgen die Mannschatzer in Strehla mit für gute Laune beim Umzug in der Stadt.

„An unserem verrückten Umzug kann gern jeder teilnehmen, egal ob als Verein oder in Familie mit dem Handwagen oder dem Traktor“, informiert Vereinsvorsitzende Simone Hentschel. Damit der Umzugstross durch bunt geschmückte Straßen ziehen kann, ruft sie Schmorkauer und Mannschatzer auf, ihre Grundstücke für den Faschingstrubel zu schmücken. Angeführt wird der Umzug traditionell vom Prinzenpaar. Sandra und Jens Hain werden in diesem Jahr den Teilnehmern den Weg weisen, damit auch Neuzugänge wissen, wo es lang geht.

Ein ordentlicher Faschingszug ist jedoch gar nichts wert ohne genügend gut gelauntes Publikum. „Das Spektakel wird erst dann perfekt, wenn wir jede Menge Zaungäste am Straßenrand zujubeln können. Für unsere Jury zur Bewertung des besten, schönsten, einfallsreichsten Umzugsbildes werden Besucher des Umzuges gesucht, die die ausgeteilten Stimmzettel ausfüllen. Wir sind gespannt, mit welchen Umzugsbildern in diesem Jahr die Gäste in den Faschingsbann gezogen werden“, so die Vereinsvorsitzende. Simone Hentschel hat noch eine Bitte an alle Mannschatzer Besucher: Wenn sich möglichst viele einen lustigen Hut aufsetzen, wird des Umzugsbild bunter. Im Anschluss an den Umzug findet ein großer Straßenfasching am Festzelt in der Straße der Zukunft statt. Für Musik und Stimmung sorgt ein Discjockey, ebenso erwarten die Gäste kleine Überraschungen des Heimatvereins. Nach dem Küren des tollsten Umzugsbildes wird das Prinzenpaar für die kommende Saison 2018 von allen Besuchern mittels Applaus lautstark gewählt. Hungern muss am Sonnabend in Mannschatz niemand, das Faschingscafé öffnet bereits um 14 Uhr.

Ebenfalls gern gesehen sind alle Närrinnen und Narren der Region am Sonntag, dem 26. Februar in Strehla. Hier sind zahlreiche Akteure aus der Collm-Region mit beim Umzug des Strehlaer Carneval Clubs vertreten und freuen sich auf Zuschauer aus ihrer Ecke. Beginn ist 14 Uhr in der Bahnhofstraße/Lutherstraße.



Von Christian Kunze