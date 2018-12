Mannschatz

Die Musikbox aus dem Schweizerhaus ist wieder aufgetaucht und steht im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum. Die Niederschriften des jahrzehntelang in der Gaststätte zelebrierten Weihnachtswiegens bleiben jedoch weiter verschollen.

Neulinge und junge Hüpfer

Bei der dritten Auflage des wiederbelebten Weihnachtswiegens im Sportlerheim des Vereins Grün-Weiß Mannschatz musste Schriftführer Andreas Jentzsch weiterhin in einem anderen Buch die Gewichte und Körpergrößen der Besucher notieren. Hinzu kamen noch der Name, der Wohnort und das Geburtsdatum der Waagemutigen. Das hatte fast schon den Charakter einer kleinen Volkszählung am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages in Mannschatz.

Neben Neulingen und jungen Hüpfern zieht das Wiegefest immer noch jene an, für die es einfach dazugehört, am 26. Dezember auf die Waage zu steigen – und davor oder danach bei einem Bier Neuigkeiten auszutauschen. Einer von ihnen ist der Oschatzer Klaus Müller. Seit dem Jahr 1949 nimmt er am Weihnachtswiegen teil, ohne Unterbrechung nahm er dafür immer den Weg auf sich. Anfangs in die Gerichtsschänke in der Oschatzer Brüderstraße, später dann im Schweizerhaus, im Bergschlösschen und in der Gaststätte Schützenwiese. Nun zieht es ihn nach Mannschatz – mit einem Unterschied: Kam er innerhalb von Oschatz immer zu Fuß, nimmt der 79-Jährige nun das Fahrrad, um nach Mannschatz zu gelangen. „Das passt in diesem Jahr gut, da konnte ich gleich den neuen Mulde-Elbe-Radweg ausprobieren“, sagt Müller. In den zurückliegenden Jahren schwankte sein Gewicht, mal waren es nur 64 Kilogramm, mal 106. In diesem Jahr sind es 94. Seinen Sohn nahm er im Laufe der vergangenen Jahre auch das ein oder andere Mal mit zum Wiegen. „Aber inzwischen, mit eigener Familie, hat er da besseres zu tun.“

Wo sind die alten Wiegebücher ?

Das korrekte Gewicht sowie die Körpergröße der fast ausschließlich männlichen Teilnehmer ermittelt Ralf Buggisch auf einer alten Waage aus einer Arztpraxis. Vor drei Jahren lud er zu seinem 50. Geburtstag ein und wählte dafür die gängige Formulierung „Wiegenfest“. Bekannte nahmen dies wörtlich und überreichten ihm eine hellblaue Schärpe mit dem bezeichnenden Schriftzug „1. Mannschatzer Wiegemeister“.

Der Sportverein Grün-Weiß Mannschatz hofft natürlich, dass die originalen Wiegebücher einmal wieder auftauchen. „Sie liegen garantiert in irgendeinem Keller“, mutmaßt Thomas Zinnert vom Vorstand. „Wir würden uns wirklich freuen, wenn sie wieder auftauchen.“ Wie auch bei den vergangenen Wiegefesten an anderen Orten haben die Veranstalter für den leichtesten und schwersten Gast und weitere Besonderheiten und Superlative kleine Präsente parat. So gab es jeweils eine Flasche Sekt für das Fliegengewicht Joachim Schmidt aus Oschatz (66,2 Kilogramm, Jahrgang 1934) und den äußerst gewichtigen Manfred Legel aus Riesa mit stattlichen 138,5 Kilogramm. Die einzige Frau auf der Waage in diesem Jahr, Lilli Ziechner, wog 50 Kilogramm. Dafür gab es außerdem einen Lolli. Einen Schnaps geschenkt bekam Kai Grieser. Er ist derjenige, der im Vergleich zum vergangenen Jahr am meisten zugelegt hat – nämlich 9,5 Kilogramm.

