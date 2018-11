Dahlen

Das künftige Wohngebiet Am Weinberg in Dahlen war zur Sitzung des Stadtrates am Donnerstag erneut Thema. Nachdem die Genehmigungsbehörde im Landratsamt Nordsachsen den Entwurf für den Bebauungsplan in das Rathaus der Heidestadt zurückverwiesen hatte, wurden Änderungen eingearbeitet und müssen die Verfahrensschritte nun wiederholt werden. Dazu gehört, den ersten Beschluss zum Entwurf aufzuheben und für die Änderung die Billigung und Auslegung zu beschließen.

Alte Planung überarbeitet

Unter anderem wurden die Baufenster überarbeitet, die Verkehrsfläche verbreitert und die Trasse für die Stromversorgung eingetragen. Teilweise seien Details von der Zeit – immerhin stamme das Vorhaben eines Wohngebietes Am Weinberg aus den 1990er Jahren – überholt worden, erklärte Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe (WHD). Insgesamt umfasst das Gebiet jetzt eine Fläche von 2,03 Hektar, ursprünglich waren 1,97 Hektar vorgesehen. Insgesamt hätten Bauherren nun mehr Freiheiten und könnten sich zum Beispiel auch für einen Bungalowstil entscheiden, so Löwe. Waren zunächst 19 Eigenheimstandorte vorgesehen, sind es jetzt noch 17 – dafür seien die Flurstücke aber etwas großzügiger. „Wir haben damit die Möglichkeit geschaffen, dass dort bauen mit jedem Geldbeutel möglich ist“, sagte Löwe.

Öffentlicher Grünstreifen entfällt

Ein ursprünglich am hinteren Rand vorgesehener Grünstreifen, der die Grundstücke vom Feld abgrenzt, wird im neuen Entwurf nun den jeweiligen Parzellen zugeordnet. Abgesehen davon, dass dadurch den Eigentümern mehr Gestaltungsmöglichkeiten geboten werden, spare die Stadt an dieser Stelle die Pflege, die sonst bei öffentlichem Grün angefallen wäre, erklärte Dahlens Bauamtsleiter Torsten Heinrich.

Stadtrat Karl-Heinz Trudel (Unabhängige Bürgergemeinschaft) merkte an, dass eine fußläufige Verbindung zwischen dem Wohngebiet und dem Gelände zur ehemaligen Jugendherberge aus seiner Sicht günstig wäre. Zum einen hätte man dann einen direkten Zugang zum dortigen Feuerlöschteich und zum anderen wisse man noch nicht, was aus dem Areal werde – womöglich gebe es einmal Bedarf für einen kurzen Weg. Bürgermeister Matthias Löwe sagte, eine solche Verbindung sei derzeit nicht vorgesehen. Außerdem müsse bei der Errichtung eines Weges immer auch bedacht werden, dass dieser gewidmet und unterhalten werden müsse.

Räte votierten einhellig

Stadtrat Hartmut Risse (WHD) rief dazu auf, den Beschluss jetzt zu fassen. „Wir haben uns zu diesem Wohngebiet bekannt, und der Bedarf ist da“, sagte er. Letztlich stimmten die Dahlener Räte einmütig dafür, und der Entwurf des Bebauungsplanes soll nun bekannt gemacht werden. Außerdem werden die Träger öffentlicher Belange – Versorger, Behörden oder Umweltverbände – mit ihren Anregungen gehört.

Von Jana Brechlin