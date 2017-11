Mehr Männer als Frauen in der Collm-Region arbeitslos

Collm-Region. „Der Arbeitsmarkt ist robust wie lange nicht mehr“, so Landrat Kai Emanuel beim vergangenen Empfang der Wirtschaft. Für die Collm-Region bedeutet dies, dass derzeit im Altkreis Oschatz 2429 Menschen ohne Arbeit sind. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 6,5 Prozent und ist auch fast der Durchschnittswert für die gesamte Arbeitsagentur, der bei 6,3 Prozent liegt. Damit bekommen derzeit mehr Männer und Frauen aus der Collm-Region Arbeit, als arbeitslos werden. Im Monat Oktober konnten sich 309 Menschen über einen neuen Job freuen, während 269 Leute ihre Arbeitsstelle verloren oder deren Arbeitsverträge ausliefen und sich bei der Agentur arbeitslos meldeten.

Im Moment sind mehr Männer als Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen. 54 Prozent der Arbeitslosen sind Männer und 46 Prozent Frauen. Die Statistik zeigt aber auch eindeutig, dass jüngere Menschen eine größere Chance auf dem lokalen Arbeitsmarkt haben als ältere. Der Anteil der Arbeitslosen über 50 Jahre liegt bei 49 Prozent. Dagegen liegt die Arbeitslosenquote in der Collm-Region bei den Personen unter 25 Jahre bei 8 Prozent. Die meisten Jobs, die im vergangenen Monat besetzt werden konnten, kamen aus dem Bereich der Zeitarbeitsfirmen. Der Handel und der Bereich Gesundheit und Soziales sind in der Collm-Region die beiden weiteren Garanten für eine sinkende Arbeitslosigkeit. Bau und Landwirtschaft spielen in der Region nur eine kleinere Rolle.

Von Hagen Rösner