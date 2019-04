Oschatz

Der Schlagersänger Bernhard Brink ist wohl der Prominenteste, der im vergangenen Jahr in einem Oschatzer Hotelbett übernachtet hat. Außer Brink zählten die vier Beherbergungsbetriebe der Stadt (mindestens zehn Gästebetten) im Vorjahr jedoch noch 12 393 weitere Gäste. Und das waren über 1000 mehr als ein Jahr zuvor: Mit dem Fremdenverkehr geht es aufwärts.

Steigende Zahl ausländischer Gäste

Nach einer Statistik der auch für Oschatz zuständigen Leipzig Tourismus und Marketing GmbH nächtigten im Jahr 2016 genau 9929 Gäste in Oschatz, 2017 waren es 11 371 und im vergangenen Jahr 12 394. Im Durchschnitt verbrachte jeder Gast genau zwei Nächte in der Stadt. Parallel zu dieser Entwicklung stieg auch die Anzahl der ausländischen Gäste – von 1005 im Jahr 2016 auf 1872 im vergangenen Jahr. Da die Anzahl der angebotenen Betten mit 143 seit 2016 stabil geblieben ist, sorgt die zunehmende Gästezahl für eine bessere Auslastung der Beherbergungsbetriebe. Waren 2016 im Durchschnitt 31,4 Prozent der Betten belegt, so stieg diese Zahl im vergangenen Jahr auf 39,1 Prozent.

Bessere Bettenauslastung im Schwan

Den größten Anteil an dieser Entwicklung hat das Hotel und Gasthaus „Zum Schwan“ mit seinen 80 Betten. Der „Schwan“ wird seit dem 1. September von der Travdo Hotels&Ressorts GmbH mit Stammsitz in Rochlitz als Pächter bewirtschaftet. „Wir hatten 2017 eine durchschnittliche Auslastung von 48 Prozent, im vergangenen Jahr von 68 Prozent. Und in den ersten drei Monaten in diesem Jahr ist die Auslastung auch sehr gut“, sagt Hoteldirektor Stephan Süß.

Zusammenarbeit mit Reiseportalen

Der 35-Jährige macht dafür drei Gründe verantwortlich. Die intensive Zusammenarbeit mit einem niederländischen und einem skandinavischen Reiseportal beschere dem „Schwan“ Gäste aus den Niederlanden, aus Finnland und Schweden. Diese Gäste nutzen Oschatz laut Süß als Startbasis für Radtouren in Richtung Elbe oder für Städtetrips nach Chemnitz, Dresden oder Leipzig per Auto. „Die meisten bleiben drei bis vier Nächte“, so der Hotelchef.

Das zweite Standbein ist eine Vereinbarung des Hotels mit regionalen Firmen wie beispielsweise Thiele-Glas in Wermsdorf. Danach können deren Geschäftspartner oder Bauarbeiter im „Schwan“ zu einem garantierten Einheitspreis übernachten – auch an Wochenenden mit publikumsträchtigen Veranstaltungen wie dem Oschatzer Stadtfest.

Filmteams nächtigen in Oschatz

ToUnd als dritte Strategie führt Süß die enge Zusammenarbeit mit dem MDR an. Wenn der Sender in der Nachbarstadt Riesa drehe, dann nächtige das Filmteam in Oschatz. Zuwachs sollen künftig zudem Busreisen bringen. Süß: „Das bieten wir noch nicht an, haben wir aber für 2020 auf der Agenda.“

Von der wachsenden Zahl der in Oschatz übernachtenden Gäste profitieren nicht nur die Beherbergungsbetriebe, sondern auch die touristischen Anziehungspunkte in der Stadt. „Unsere Veranstaltungen im Thomas-Müntzer-Haus, unser Museum, der O-Schatz-Park oder die Döllnitzbahn“, zählt Claudia Werner von der Oschatzer Freizeitstätten GmbH auf. Und Ute Oehmichen, Leiterin der Oschatz-Information, ergänzt: „Es spricht sich rum, dass Oschatz was zu bieten hat.“

Von frank hörügel