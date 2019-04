Dahlner Heide

Reichlich zwei Wochen nach dem Frühlingsbeginn bietet der Sachsenforst an diesem Wochenende geballt Frühlingsspaziergänge an. In deren Mittelpunkt steht die Trekkingroute „Forststeig Elbsandstein“. Die Touren führen unter anderem über den Papststein, den Quirl, den Katzstein und entlang des Großen Zschirnsteines. Treffpunkt ist jeweils am Sonnabend, 10 Uhr am Bahnhof Bad Schandau. Anmeldungen sind erforderlich.

Sachsenforst lädt in Dahlener Heide ein

In der Dahlener Heide lädt der Sachsenforst am Sonntag, dem 28. April, zu einem geführten Spaziergang ein. Interessenten werden 10 Uhr auf dem Parkplatz am Waldzugang bei Belgern erwartet. Andreas Naujoks von der Walderlebnisscheune Taura wird den Besuchern zeigen, wie sich die Natur Lebensaum zurückholt. „Ziel des Spazierganges ist der Schießplatz. Wir gehen so nah ran wie möglich, werden uns aber natürlich nicht in Gefahr bringen“, erklärt der Sachsenforst-Mitarbeiter. Das Areal sei über Jahrzehnte militärisch genutzt worden. Nach dem Ende dieser Ära habe man das Gelände beräumt, ein Sperrgebiet existiere aber immer noch. „Auch auf den jetzt zugänglichen Flächen lässt sich erkennen, wie die Natur diesen Raum zurückerobert, welche Arten sich am schnellsten ausbreiten und wie sich die Pflanzengemeinschaft ohne Einfluss der Menschen entwickelt“, schildert Andreas Naujoks. Für diese als familienfreundlich und für Spaziergänger mit Hund geeignet deklarierte, rund fünf Kilometer lange Tour ist keine Anmeldung erforderlich.

Entdeckungen in der Dahlener Heide

Traditionell beteiligt sich die Heidestadt Dahlen als Ausrichter an den vom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft unterstützten Frühlingsspaziergängen. Sie bietet ihre Veranstaltung unter dem Motto „Der Natur ein Stück näher – Entdecke die Dahlener Heide“ am Sonnabend, dem 25. Mai, an. Treffpunkt ist 13 Uhr an der Touristinfo Schmannewitz. Die Tour ist eine zirka fünf Kilometer lange geführte Rundwanderung entlang einiger Wanderziele mit forstwirtschaftlichen Erläuterungen und führt rund um den staatlich anerkannten Erholungsort.

Wanderung am Heidepfad bei Gröditz

Im Nachbarkreis Meißen bietet der Sachsenforst am 27. April eine Wanderung am Heidepfad bei Gröditz an. Für die 9 Uhr beginnende Tour „Der Frühling zieht in die Gohrischheide ein“ ist der zwischen Lichtensee und Nieska gelegene Wanderparkplatz an der Staatsstraße 89 der Ausgangspunkt. Die Verwaltung des Naturschutzgebietes bittet darum, dass sich die Teilnehmer anmelden.

Naturdenkmale der Röderaue

Einen Tag später stehen die Naturdenkmäler der Röderaue bei Tiefenau im Mittelpunkt eines vom Verein Elbe-Röder-Dreieck organisierten Frühlingsspazierganges. Am Sonnabend, den 11. Mai, lädt der Verein pro natura Elbe-Röder zur naturkundlichen Wanderung im Stadtpark Riesa ein. Treff dafür ist 8 Uhr an der Freitreppe am Rathausplatz.

Alle Touren, inklusive der Streckenlänge und Treffpunkte sind unter www.fruelingsspaziergang.sachsen.de zu finden.

Von Axel Kaminski