Sornzig

Während sich die großen Unternehmen in den Ballungsgebieten jedes Jahr auf den Zuzug aus dem ländlichen Raum freuen können, haben es Firmen abseits der großen Industriestandorte immer schwieriger, um neue Azubis zu werben.

Im Jahr 2008 organisierte die Projektgruppe Pro Ausbildung deshalb zum ersten Mal eine lokale Ausbildungsmesse in Mügeln. Die fand am Samstag bereits zum elften Mal statt – und zum zweiten Mal davon in Sornzig.

Schüler konnten Erfahrungen an zahlreichen Praxisstrecken sammeln

Auf dem Gelände der Klosterobst GmbH stellten 43 Unternehmen Berufe aller Couleur vor: Von Handwerk und Elektrotechnik über Pflege und andere Dienstleistungen bis hin zu landwirtschaftlichen Berufen konnten sich die mehr als 300 angereisten Schüler nicht nur über die Ausbildungen informieren, sondern auch schon mal Hand anlegen.

An zahlreiche Praxisstrecken konnten die 9.– und 10.-Klässler erste berufliche Erfahrungen sammeln, sei es beim Hefezopfflechten der Bäckerei Wentzlaff, beim Reifenwechseln für das Autohaus Hirth oder an einer Pflückmaschine der Klosterobst GmbH.

Schüler der 7. und 8. Klasse konnten derweil einen Workshop zum Berufswahlpass oder eine Berufsberatung absolvieren. Anwesend waren die Oberschüler aus Mügeln und Wermsdorf sowie vereinzelte aus Döbeln und Oschatz. Einige Schüler waren gar mit Bewerbungsmappen angereist, andere schrieben sich noch vor Ort für ein Praktikum ein.

Neuauflage im kommenden Jahr steht nichts im Weg

„Ich denke, dass wir da wieder etwas Gutes auf die Beine gestellt haben“, resümiert Ivonne Franke von Pro Ausbildung. „Dass ehemalige Schüler hier inzwischen als Ausbilder auftreten, zeigt mir zumindest, dass unser Konzept fruchtet.“

Auch Klosterobst-Geschäftsführer Thomas Arnold zieht ein positives Fazit: „Das war eine rundum gelungene Sache, ein harmonisches Miteinander und eine super Zusammenarbeit mir Pro Ausbildung. Deshalb steht einer Neuauflage auf unserem Gelände im kommenden Jahr auch nichts im Weg.“

