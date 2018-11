Dahlen

Im vergangenen Jahr feierte der Stall Schwarz auf dem Kirschberg seine Premiere als Veranstaltungsort für die Ausstellung der Dahlener Rassegeflügelzüchter. Dieser Ort hat den Vorteil, dass der Aufwand beim Auf- und Abbau geringer ist, da hier die Käfige gelagert werden können. Da auch das Publikum mit der Lokalität und ihren Möglichkeiten zufrieden war, findet die Ausstellung wieder hier statt.

Vereinsschau mit 300 Tieren

„Es ist eine reine Vereinsschau mit regionaler Beteiligung“, betont Ausstellungsleiter Ernst Bößneck. Zuchtfreunde aus dem gesamten Altkreis Oschatz sowie der Region Torgau hätten sich angesagt. Erwartet würden 40 Aussteller mit 300 Tieren. „Ich habe mich besonders über die große Vielfalt der Tiere gefreut“, unterstreicht Ernst Bößneck. So werde nahezu die gesamte Bandbreite der Geflügelzucht von Perlhühnern über Gänse und Enten, Große Hühner und viele Zwerghühner bis hin zu den Tauben zu sehen sein. Letztere haben leicht das Übergewicht in der Ausstellung, denn 170 der ausgestellten 300 Tiere werden Tauben sein.

Züchter verkaufen Tiere

Am Wochenende werde es auf dem Kirschberg nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu kaufen geben. „Wir bieten hier Futtermittel an und einige Züchter verkaufen Tiere aus ihrem Bestand“, erläutert der Ausstellungsleiter. Natürlich könnten Besucher auch die Gelegenheit nutzen, die Esel und Ponys auf dem Kirschberg anzuschauen. Im Erdgeschoss der Scheune werde mit Herzhaftem und Süßem für das leibliche Wohl der Aussteller und Besucher gesorgt.

Dahlener tragen Vereinsmeisterschaft aus

Neben den Preisen und Pokalen, die für die von den Zuchtrichtern am besten bewerteten Tiere vergeben werden, tragen die Dahlener Züchter intern eine Vereinsmeisterschaft aus. Rund 25 Mitglieder im Alter von 21 bis 81 Jahren gehen in diesem Verein ihrem Hobby nach und zeigen sich auch außerhalb der Heidestadt. Ausstellungsleiter Ernst Bößneck, der in dieser Saison bereits in Luppa ausgestellt hat, plant noch, an Wettbewerben in Leipzig und Zwönitz teilzunehmen. Zur Rassegeflügelausstellung auf dem Kirschberg werden sich – wie schon in den vergangenen Jahren – die Dahlener Exotenzüchter um Rolf und Enrico Zscheile präsentieren.

Die Ausstellung ist am Wochenende ab 9 Uhr geöffnet – am Sonnabend bis 17 Uhr und am Sonntag bis 15 Uhr. Der Eintritt kosten zwei Euro für Erwachsene. Kinder zahlen die Hälfte.

Von Axel Kaminski