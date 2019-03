Region

In rund zwei Monaten sollen die Wähler in Städten und Gemeinden der Region über die Räte in den Kommunen abstimmen. In den vergangenen Wochen haben Parteien, Vereine und Wählervereinigungen die Möglichkeit genutzt, um Kandidaten zu gewinnen und Bewerber für Stadt- und Gemeinderäte aufgestellt. Mittlerweile haben nahezu alle Wahlausschüsse getagt und über die Zulassung der Wahlvorschläge entschieden – damit steht offiziell fest, wer alles am 26. Mai zur Abstimmung stehen wird.

In Cavertitz stellen CDU, SPD und der Verein zum ökologischen Gewässerschutz (VÖG) die Kandidaten. Insgesamt stehen 16 Bewerber zur Wahl: Davon sind neun Frauen und Männer auf der Liste der CDU, drei Kandidaten treten für den VÖG an und vier Bewerber haben die Sozialdemokraten für die Gemeinderatswahl nominiert. Dort stehen insgesamt 14 Sitze zur Verfügung. Zum Vergleich: Zur zurückliegenden Kommunalwahl 2014 traten in Cavertitz 20 Bewerber an, damals mischte noch die FDP mit vier Kandidaten mit, außerdem hatte die NPD einen Vertreter nominiert. Beide Parteien spielen dieses Jahr im Wahlkampf keine Rolle mehr.

Laut Hauptsatzung hat Dahlen 14 Stadträte. Die Differenz zu den aktuell 12 Räten resultiert daraus, dass im Verlauf der Legislaturperiode mehrere Mitglieder der Wählergemeinschaft Heidestadt Dahlen (WHD) ihr Mandat abgaben und nicht genug Nachrücker zur Verfügung standen, um alle sechs Plätze der Liste zu besetzen. In die kommende Wahl geht die WHD mit sieben Kandidaten. Daneben treten zwei Wählervereinigungen an, die ebenfalls schon im Stadtrat vertreten sind. Die Unabhängige Bürgergemeinschaft hat fünf Kandidaten, darunter eine Frau aufgestellt. Einer der UBG-Räte, Gerd Oehmigen, kandidiert nicht wieder. Ebenfalls zwei Sitze im Stadtrat hat die Freie Wählergemeinschaft Dahlen inne. Sie stellt diesmal drei Kandidaten. Statt drei Parteien wie 2014 werden diesmal nur zwei zur Wahl stehen: CDU und SPD. Die Linke hat niemanden nominiert. Insgesamt haben die Dahlener die Auswahl aus 20 Kandidaten.

Zur Wahl des Gemeinderates in Liebschützberg treten die CDU mit acht Kandiaten, der Sportverein Borna (6), die Freie Wählergemeinschaft (3) sowie die Linke (1) an. Damit gibt es insgesamt 18 Kandidaten für die 16 Sitze. Die CDU stellt damit weniger Bewerber, als sie derzeit Sitze in diesem Gremium hat. Bei den vergangenen Wahlen bewarben sich 32 (2004) beziehungsweise 24 Kandidaten (2009) um einen Sitz im Gemeinderat. Der Wahlausschuss stellte am Montag auch die ordnungsgemäße Aufstellung der Liste für den Ortschaftsrat Ganzig/ Kleinragewitz fest. Hier wollen erneut fünf Bürger mitwirken.

Die größte Auswahl haben die Bürger der Gemeinde Naundorf. Um die 14 Plätze im Rat bewerben sich insgesamt 28 Kandidaten auf vier Listen. Davon stellen allein die beiden Freien Wählervereinigungen jeweils zwölf Bewerber. Kein Wahlvorschlag lag bei der Sitzung des Wahlausschusses am Montag von der CDU vor, die aktuell mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten ist. Beide Räte treten diesmal für die Freie Wählergemeinschaft Jahnatal an. Mit je zwei Bewerbern werden die Grünen und die SPD auf dem Stimmzettel vertreten sein. Vor fünf Jahren kandidierten 23 Bürger bei der Gemeinderatswahl.

Die Gemeindewahlausschüsse von Mügeln und Wermsdorf traten erst gestern zusammen. Ergebnisse lesen Sie in der kommenden Ausgabe.

Von Jana Brechlin, Axel Kaminski und Manuel Niemann