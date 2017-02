Nordsachsen. Sturmtief Thomas hat den Feuerwehren im Landkreis Nordsachsen mehrere Einsätze beschert. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurden allein in Oschatz Windgeschwindigkeiten von bis zu 104 Kilometern pro Stunde gemessen.

Los ging das Einsatzgeschehen am Donnerstag kurz vor 22 Uhr am Beerendorfer Anger nahe der Bäckerei, wo eine große Kastanie umstürzte. Dabei wurde die Stromleitung in Mitleidenschaft gezogen. Der Baum wurde zerkleinert und die Straße beräumt. Die defekte Stromleitung konnte vorerst nur provisorisch repariert werden. Der Einsatz der Kameraden aus Schenkenberg, Selben/Zschepen, Beerendorf und Delitzsch zog sich fast zwei Stunden hin.

Am Freitag kurz vor 3 Uhr in der Nacht wurden die Delitzscher Einsatzkräfte auf die B 183 a erneut alarmiert. Bei Spröda war ebenfalls ein Baum umgefallen. Zwei Stunden später mussten auch die Schenkenberger ausrücken, auf Höhe der S-Kurve bei Storkwitz landete ein Baum auf der Straße. In der Gemeinde Schönwölkau machte sich Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU) gleich am Morgen auf die Spurensuche: Es habe lediglich ein paar abgebrochene Äste gegeben, berichtete er. Vor der Torgauer Straße 1 in Eilenburg musste eine Fahrspur gesperrt werden. Dort beschädigte der Wind das Dach eines Mietshauses, Ziegel kamen runter. Die Schäden sollen spätestens nächste Woche repariert werden.

Umgefallene Bäume gab es außerdem in den Ortschaften Weidenhain, Salbitz, Kupsal, Zeuckrit Richtung Schöna, Wellerswalde, Mockrehna und Köllitsch, teilte das Landratsamt in Torgau mit. Auf Schloss Hartenfels hat der Wind eine Dachluke beschädigt. Insgesamt hätten sich die Schäden jedoch in Grenzen gehalten.

Von Christine Jacob / Nico Fliegner / Heike Liesaus