Oschatz

In Oschatz singen die Fans feiner als auf Mallorca – diese Lob brachte Melanie Müller am Sonnabend mit in ihre Heimat. Die aus Oschatz stammende Blondine (2014 Siegerin bei Reality-TV-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) heizte am Sonnabendnachmittag gleich mehreren Generationen ein. Beim großen Fest zur Neueröffnung des erweiterten Autohauses für Mazda und Volvo von Inhaber Holger Schmidt legte – und hatte Hits für Kinder, vom Malle und für die Fußballfans dabei. Langweilig wurde ihr Auftritt nie, vor allem weil die authentische 30-Jährige nie um einen kessen Spruch verlegen ist. Ihr Auftritt zog zahlreiche Besucher an. Die nutzten die Gelegenheit für ein Autogramm und ein Foto mit Müller und schauten sich im erweiterten Standort am Striesaer Weg um.

Probefahren mit Elektrofahrrädern

Dort gab es nicht aktuelle Fahrzeugmodelle zu sehen, sondern auch ein breit gefächertes Rahmenprogramm. Darbietungen von Oschatzer Vereinen auf der Hauptbühne, musikalische Showacts Probefahren mit Elektrofahrrädern zogen ebenfalls das Publikum – trotz des durchwachsenen Wetters.

Von Christian Kunze