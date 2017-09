Melker aus der Region stellen in Leuben ihr Können und Wissen unter Beweis

Sie arbeiten Tag für Tag an einem sensiblen Lebensmittel: Wer am Melkstand tätig ist und Kühe betreut, trägt Verantwortung für das Tierwohl und für die Qualität eines Produktes, das zum Alltag vieler Menschen gehört. Die Melker aus den Regionen Döbeln und Oschatz ermittelten in den vergangenen Tagen Ihre Besten.