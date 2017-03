Merkwitz. Ein 62-Jähriger hat am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der B 6 am Abzweig Merkwitz aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes verloren, kam von der Straße ab und fällte mit seinem Wagen einen Straßenbaum. Mit Rettungsgerät befreiten Feuerwehrleute den schwer verletzten Mann aus seinem Auto. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Leipzig geflogen. Die Feuerwehren Oschatz und Schmorkau waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 14 Kameraden im Einsatz.

Von Axel Kaminski