Oschatz.

Fußballmeisterschaften sind eine echte Goldgrube. In erster Linie für die FIFA und die teilnehmenden Nationen – nicht zuletzt aber auch für diverse Unternehmen, die dank offizieller Lizenz Merchandise und andere Artikel unter die fußballbegeisterten Fans bringen.

Obwohl dabei vor allem Fast-Food-Restaurants, Supermärkte und Sammelalben in der öffentlichen Wahrnehmung präsent sind, so ist und bleibt Fußball noch immer ein Sport.

Der Hype von 2006 ist schon lange vorbei

Die wahre Heimat des WM-Merchandise sind deshalb Sportfachgeschäfte wie das von Katrin Hanel. Sie leitet die Intersport-Filialen in Oschatz und Grimma, welche auch 2018 zur festen Anlaufstelle vieler Fußballfans gehören dürften.

Wer Hanels Geschäft betritt, dem springt sofort die WM-Auslage ins Auge – stilecht verschönert mit offiziellem Banner und schwarz-rot-goldenen Fähnchen.

Die wirklich goldenen Zeiten sind allerdings schon lange vorbei. Damals 2006 – in dem Jahr, in dem die WM in Deutschland gastierte – habe es einen echten Boom gegeben. „Das war wirklich extrem“, sagt Hanel rückblickend. Der aktuelle Verkauf verlaufe zwar gut und stetig, könne aber bei weitem nicht mit dem damaligen Hype oder dem der vergangenen Meisterschaften mithalten.

Katrin Hanel von Intersport Oschatz vor ihrer Auslage mit WM-Merchandise. Quelle: Christian Neffe

Die Vuvuzela gibt’s jetzt als Mini-Tröte

Was vielleicht auch daran liegt, dass es in diesem Jahr an kreativen Fan-Artikeln mangelt. Man erinnere sich an die Vuvuzela, die 2010 zur Meisterschaft in Südafrika für reißende Absätze und lärmgeplagte Ohren sorgte. Für die aktuelle WM hätten sich die Verantwortlichen allerdings nichts einfallen lassen, so Hanel.

Gute Nachrichten jedoch für alle Vuvuzela-Fans: Die Tröte gibt es noch immer, auch bei Katrin Hanel. Allerdings in einer handlicheren, gut 30 Zentimeter langen Variante, die dementsprechend nur als „Mini-Tröte“ bezeichnet wird und für schlanke vier Euro zu haben ist.

Viel Kleinkram unter den Artikeln

Ansonsten finden sich unter den kleinteiligen Artikeln die üblichen Verdächtigen: Gummi- und Stoff-Armbänder für ein bis drei Euro. Fahnen und Außenspiegel-Überzieher für drei beziehungsweise acht Euro. Ein Dreierpaket Trinkbecher in Schwarz, Rot und Gold für zehn Euro. Kosmetisches in Form von Schminkstiften, mit denen man sich die einheimische Flagge mit nur einem Handgriff ins Gesicht oder auf die Arme malen kann. Preis hier: zwei Euro.

Echte Fans begnügen sich allerdings nicht mit solch netten Kleinigkeiten, sondern schielen auf die große Ware. Wenig überraschend besteht der Löwenanteil der WM-Artikel, die über Hanels Tisch gehen, aus Fußball-Trikots.

Die stehen in Größen für den 5-Jährigen ebenso wie für den 50-Jährigen bereit, sind aufgrund ihrer sportlichen Herkunft allerdings recht schlank geschnitten. „Beim Fußball soll das Trikot ja eng anliegen und nicht rumschlabbern“, erklärt Katrin Hanels Sohn Felix, der ebenfalls Kunden in den beiden Intersport-Filialen berät.

Der Italiener will ein DFB-Trikot

Je nach Größe erstreckt sich die Preisspanne für das offizielle Trikot der DFB-Elf von 25 bis hin zu stattlichen 70 Euro. Dafür stimme aber auch die Qualität, sagt Hanel und verweist auf die zahlreichen Plagiate, die im Internet herumschwirren. „Wer sichergehen will, dass er ein Original kauft, der kommt zu uns.“

Und wer es nicht gänzlich aktuell braucht, der bekommt die ältere Variante des DFB-Trikots, die sich nur in einigen Details von der neuen unterscheidet, bei Hanel zum halben Preis. Shirts von anderen Nationen sucht man bei Hanel allerdings vergeblich – dafür bestehe schlicht keine Nachfrage. „Selbst der Italiener von nebenan kommt zu uns und will ein Deutschlandtrikot“, lacht sie.

Lieblingsspieler werden nach dem Turnier auf Trikot-Rückseiten gedruckt

Wer einen Blick auf die Rückseite der Shirts wirft, wird sich erstmal wundern: Statt eines Spielernamens und einer -nummer strahlt einem dort reines Weiß entgegen. „Wir verkaufen die Trikots schon immer unbedruckt, können die Rückseite auf Wunsch aber mit jedem beliebigen Namen und jeder Nummer bedrucken lassen. Das dauert ein bis zwei Tage.“

Besonders zum Schulanfang sei der Druck des eigenen Namens beliebt – auch um in der Umkleide Verwechslungen zu vermeiden. Bei einer Fußballmeisterschaft hingegen käme der Andrang erst im Anschluss an das Turnier: „Nach der WM wollen vor allem die Kinder den Namen ihres Lieblingsspielers auf ihrem eigenen Trikot haben“, sagt Hanel. Bei den vergangenen Meisterschaften waren das Lahm, Neuer und – die unangefochtene Nummer eins – Müller.

Hüte, Schals und Kühltaschen in Schwarz, Rot und Gold

Hanel hat noch weitere modische Accessoires im Angebot. Bei heißem Wetter und hitzigen Gefechten ein Muss und zugleich ein echter Renner: Strohhüte mit Deutschland-Band. Wer es alltagstauglicher möchte, kann auch auf die klassische Schirmmütze zurückgreifen.

Weniger für diese Jahreszeit geeignet sind hingegen die Fanschals – aber auch die liegen bei Hanel aus. Alle drei Produkte sind für jeweils knapp zehn Euro zu haben. Für einen Fünfer mehr gibt es ein ebenso modisches wie praktisches Stück: eine farblich passende Kühltasche für Bier – und natürlich auch andere Getränke.

Und Weltmeister wird...

Und dann ist da noch das Herzstück des Sports: der Ball. Den hat Hanel in mehreren Versionen vorrätig, sowohl als kostengünstige Replika für günstige 25 bis 35 Euro, wie auch als offizieller WM-Ball für stattliche 140 Euro.

Diese Originale würden schon seit Jahren in diese Preisklasse fallen, ebenso wie der offizielle Bundesliga-Spielball, dessen neueste Version schon jetzt bei Hanel erhältlich ist. In der Regel landen die kostspieligen Versionen aber nur als Sammelobjekt in den Vitrinen fußballbegeisterter Fans.

Danach gefragt, wen sie bei der WM auf dem Siegertreppchen sieht, kennt Hanel nur eine, für viele sicherlich die „richtige“ Antwort: Deutschland. Eine Aussage, die nicht nur persönlich, sondern auch ökonomisch motiviert ist: Nachdem Deutschland vor vier Jahren die WM gewann, ging der große Ansturm auf Trikots und andere Artikel erst richtig los. Ein fünfter Stern über dem DFB-Logo würde Katrin Hanel also in doppelter Hinsicht glücklich machen.

Von Christian Neffe