Merkel in Torgau: Wahlkampf unterm Regenschirm

Torgau. Kanzlerin im Regen: Gut beschirmt absolvierte Angela Merkel am Mittwochnachmittag ihren Wahlkampfauftritt in Torgau. Der Marktplatz war gut besucht, viele wollten die Bundeskanzlerin einmal live sehen. Allerdings nutzten auch ihre Gegner die Gelegenheit: Gut zwei Stunden dauerte das Pfeifkonzert, das den Merkel-Auftritt begleitete.

Um die Sicherheit der Kanzlerin zu gewährleisten, war ein Großaufgebot an Polizei vor Ort, machte den Marktplatz der alten Renaissancestadt faktisch zu einer Festung. Das störte die meisten CDU-Anhänger, die aus allen Teilen Nordsachsens gekommen waren jedoch weniger als der ständige Sprühregen.

Die Kanzlerin, die sich in Begleitung von CDU-Bundestagskandidat Marian Wendt den Weg durch die Massen bahnte, zeigte sich auf der Bühne gewohnt souverän, war aber auch angespannt. Wahrscheinlich war ihr klar, dass sie in Torgau nicht nur mit Jubelrufen empfangen wird. Für die Besucher, die keine Einladung in den Absperrbereich hatten und trotzdem die Bundeskanzlerin aus der Ferne erleben wollten, gab es fast keine Chance, klare Worte zu verstehen. Massive Zwischenfälle gab es bei der CDU-Wahlveranstaltung nicht. Verbale Auseinandersetzungen gab es teilweise aber noch im Anschluss, als CDU-Anhänger bei Verlassen des Platzes offenkundig von AfD-Anhängern ausgepfiffen und angepöbelt wurden

Wahlkampf auf dem Torgauer Marktplatz: Geladene Gäste durften in den inneren Bereich, alle anderen müssten außerhalb der Absperrung bleiben. Bei teilweise strömendem Regen redete die Kanzlerin ca. 30 Minuten

Von Hagen Rösner