Merkwitz.

Zum 25. Mal lädt der Sportverein Merkwitz zum Dorf- und Vereinsfest an den Sportplatz ein. Neu ist im Jahr 2018 die Merkwitzer Grillmeile. Alle, die gern am Rost stehen – egal ob aktiv als Griller oder als kulinarischer Genießer – sind dazu am Sonntag, dem 22. Juli, aufgerufen. Ab 11 Uhr können alle möglichen und unmöglichen Dinge heiß gemacht werden. „Seinen Grill und das Grillgut bringt jeder selbst mit, wir stellen die Kohle zur Verfügung. Auch Gas- oder Elektrogrills sind erlaubt“, sagt Mario Roßberg vom Vereinsvorstand. Dem Wettbewerb um den 1. Merkwitzer Grillmeister können sich Teams oder Einzelpersonen stellen. Besucher können für drei Euro eine Schüssel erwerben und darin beliebig viel Grillgut zum Verzehr sammeln.

Neuauflage für Pferdeäpfellotto

Ebenfalls am Sonntag erlebt der Gaudiwettbewerb Pferdeäpfel-Lotto eine Neuauflage. Zur Erinnerung: Vor zwei Jahren konnten Besucher am Sonnabendabend im Zelt wetten. Es ging darum, auf welches von 49 vorgezeichneten Feldern ein Pony am darauffolgenden Sonntagnachmittag zuerst einen Haufen setzt. „Das kam so gut an, dass wir es gleich noch mal machen wollen“, so Roßberg. Zu den Dingen, die ebenfalls gut angenommen und wieder belebt werden, zählen das Alte-Herren-Turnier zum Auftakt am Freitag, dem 20. Juli, ab 18 Uhr sowie die Disco mit separater Cocktailbar. Am Sonnabend folgen Freizeitfußballturnier (Anmeldung via Facebook), Kinderanimation und ab 20 Uhr Livemusik mit Joe’s Company. Der Sonntag ist dann wie gewohnt für die Familien da. Nach Gottesdienst und Fassbieranstich gibt es ein buntes Rahmenprogramm, Abschluss ist 16 Uhr das Puppentheater Rabatz.

Anmeldung Grillmeile, Tel.: 0177 32 62 300.

Von Christian Kunze