Merkwitz

Großes Interesse am Geschehen in ihrem Ort und der Stadt Oschatz zeigten die Merkwitzer am Donnerstagabend: Rund 50 Einwohner kamen zur Bürgerversammlung des Stadtoberhaupts Andreas Kretschmar (parteilos). Vorherrschendes Thema nach den Ausführungen des Oberbürgermeisters war die Ortsdurchfahrt. Seit mehreren Jahren schon fordern vor allem die Anwohner von Lindenstraße und Hangstraße den Ausbau der Strecke. Schwerverkehr zum Gewerbegebiet am Wellerswalder Weg stellt eine Belastung dar.

Vorplanung angekündigt

Einigkeit herrschte unter den Versammelten darüber, dass man den Straßenbau weiter fokussieren und die Bemühungen darum vorantreiben müsse. Der Oberbürgermeister informierte über Abstimmungen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr und darüber, dass die Vorplanung voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen könne. Festlegen lassen wollte er sich jedoch nicht darauf. Wenn es soweit sei, werde er auf jeden Fall die Anregungen der Merkwitzer einfließen lassen: „Sie wissen Bescheid. Wir schauen uns das gemeinsam an.“

Raser sind Problem

Das eingerichtete Tempolimit von 30 Stundenkilometern sei bestenfalls ein Teilerfolg. Gemeinsam mit den Stadträten, die in Merkwitz wohnen, habe man es erreicht. Bedauerlich sei nur, so die Anwesenden, dass sich kaum jemand von außerhalb daran halten würde. Analog zu anderen Ortsteilen, in denen zu schnell gefahren werde, bot Kretschmar an, Geschwindigkeitsmesskontrollen durchzuführen und zu sanktionieren – in der Hoffnung, das Problem abzumildern. Potenzielle Messepunkte für die Radarfallen wurden im Laufe des Abends gleich mit genannt. An drei Stellen sei es akut: In der Hangstraße, an der Bahnbrücke Richtung Bundesstraße 6 sowie am Ortsausgang nach Wellerswalde in der Lindenstraße. Zwei Anwohner erklärten sich spontan bereit, Grundstücksausfahrten zur Verfügung zu stellen.

Vorfahrt ändern

An klirrendes Geschirr und unruhige Nachtstunden habe man sich gewöhnt, an anderes wolle man lieber nicht denken. So leben die Merkwitzer mit der Furcht, dass Unfälle passieren oder gar Menschen – vor allem Kinder – dabei zu schaden kommen könnten. Aus Sicht der Stadt Oschatz soll die Vorfahrt am Dreieck geändert werden, so dass Laster, die von der Erich-Weinert-Straße auf die Hangstraße fahren, nicht mehr dem Verkehr aus Richtung Wellerswalde Vorrang gewähren. Das Dreieck selbst, so eine Besucherin, mache keinen schönen Eindruck. Unabhängig davon, ob und wann die Straße erneuert wird, sei eine Aufwertung zu begrüßen. Mit Pflanzkübeln und Sitzgelegenheiten beispielsweise – auch wenn diese Diebe und Vandalen anziehen.

Sicher abbiegen

Weitere Forderungen sind die Anbindung der Zufahrt zum Sportplatz, der Erhalt der Bushaltestellen, Querungshilfen für Fußgänger, Gehwege auf beiden Straßenseiten, Verlängerung des Gehwegs am Ortsausgang nach Wellerswalde und Schutzstreifen für Radfahrer. Am Donnerstagabend wies ein Anwohner zudem darauf hin, dass am Abzweig zur Reithalle Rick Zschernigs ein Spiegel angebracht werden müsse, um den Querverkehr beim Abbiegen auf die Lindenstraße besser einsehen zu können. Oberbürgermeister Kretschmar brachte kombinierte Rad- und Fußwege ins Spiel.

Von Christian Kunze