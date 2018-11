Oschatz

Aus Fremdiswalde hat sich Anja Schickedanz am Sonnabend nach Oschatz auf den Weg gemacht. Die junge Frau will im nächsten Jahr heiraten. Manches wurde schon geplant. Nun ist sie auf der Suche nach einem Brautkleid. Ihre Freundin Sabine Drestl hat sie daher nach Oschatz in das „VitaliO“ mitgenommen. Ines Schurig und ihr Team, unterstützt von vielen fleißigen Helfern und in Kooperation mit weiteren Unternehmen rund um das Thema Hochzeit, veranstalten wieder ihre Hochzeitsmesse. „Ich habe hier mein Brautkleid gefunden und war begeistert von dem, was hier geboten wird“, erzählt die Trebsenerin, während beide Frauen ein Stück Hochzeitstorte der Bäckerei Raddatz probieren. Währenddessen sinnen sie nach, wie das Brautkleid der Fremdiswalderin aussehen könnte. Aber nicht lange, denn dann beginnt die Braut- und Festmodenschau.

Zuvor hatten die anderen beteiligten Unternehmen wie Floristen, Trauringexperten, Frisör, Kosmetikerin, das Fotostudio Corrina oder die Anbieter von Bussen und Hochzeitsautos bereits für ihre Angebote unter den Besuchern, darunter natürlich viele Heiratswillige, geworben. Es zeigte sich, dass den Wünschen angehender Eheleute kaum Grenzen gesetzt sind, das Bemühen der Anbieter voll auf das Erfüllen individueller Wünsche ausgerichtet ist, und die müssen nicht unbedingt immer im Trend liegen. Anders bei der Mode für den großen Tag, wo beide gern im Trend liegen und dennoch individuell sein möchten. „Wir wollen heute vor allem Tipps und Anregungen geben. Unsere Gäste sollen sich von den Trends der Hochzeitsmode 2019 inspirieren lassen“, erklärte Ines Schurig bevor die Schau begann. Weiche, fließende Stoffe, viel Spitze, florale Motive, tiefe Rückenausschnitte – das mache die neuen Brautkleider aus, die vor allem die Weiblichkeit jeder Trägerin betonen.

In der Show wurde eindrucksvoll gezeigt, wie mit wenigem Beiwerk wie einem Spitzenjäckchen, Trägern oder Gürteln ein Brautkleid eine Verwandlung erfährt. Elfenbein, das sei die Farbe der bei ihr am meisten gewünschten Kleider. In der kommenden Saison würden neu auch Rosè-Töne im Trend liegen. Auch für ihn, den Bräutigam, gab es manche Anregung. Sogar Hosenträger können da festlich werden. Modisches für Festgäste wie Trauzeugen oder Eltern wurde ebenso gezeigt.

Von Bärbel Schumann