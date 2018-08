Oschatz Finanzen - Minister sieht für Wermsdorfer Schloss Hubertusburg „gewaltige Kraftanstrengung“ Das Wermsdorfer Schloss Hubertusburg soll wieder dauerhaft genutzt werden. Sachsens Finanzminister Matthias Haß verweist auf 70 Millionen Euro, die bereits für den Erhalt investiert wurden. Weitere Maßnahmen könnten nur schrittweise folgen.

Das Interesse an Schloss Hubertusburg war auch beim Besuch von Finanzminister Matthias Haß am Montag groß. Geht es nach den Akteuren vor Ort, könnte jeden Tag so viel im Schloss los sein. Quelle: Foto: Jana Brechlin