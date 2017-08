Ministerpräsident Stanislaw Tillich sucht in Wurzen den Dialog zur Zukunft Sachsens

Wurzen. Die Bewohner der Landkreise Leipzig und Nordsachsen haben ein Bedürfnis, die Zukunft ihrer Heimat mitzugestalten. „Wer soll es sonst tun, wenn nicht die Bürger selbst“, erklärt Marga König (70) aus Markranstädt ihre Motivation, an der Dialogveranstaltung teilzunehmen. „Wir Älteren können von unserer Erfahrung abgeben und damit die Weichen für unsere Kinder stellen“, ist Rosel Müller aus Leipzig überzeugt.

120 Teilnehmer aus der Region sahen das am Mittwochabend genauso und diskutierten zu vorausgewählten Themen mit. Die regionalen und überregionalen Schwerpunktefelder wurden im Vorfeld von zufällig ausgewählten Bürgern vorausgewählt, die dann die Grundlage für die Dialogveranstaltungen mit dem Ministerpräsidenten bildeten.

Stanislaw Tillich, der schon tagsüber verschiedene Stationen in den Landkreisen anfuhr, informierte sich in der Region über die Themen Umwelt, Landwirtschaft und die Entwicklung im ländlichen Raum. Dabei besuchte er die Agrargenossenschaft Laas eG in Liebschützberg, die Teichwirtschaft Wermsdorf sowie den Geopark „Porphyrland. Steinreich in Sachsen“.

An den Diskussionen zu den vier Themenschwerpunkten des Dialogs am Abend – Bildung und Kita, ÖPNV, Radwege und Verkehr, Finanzielle Ausstattung der Kommunen sowie die Entwicklung im ländlichen Raum (Alterung der Gesellschaft) – nahm der Landeschef ausgiebig teil. „Ich sehe mich auch bei dieser Veranstaltung bestätigt, die Menschen in den einzelnen Regionen Sachsens an der Entwicklung unseres Freistaates zu beteiligen. Dabei werden sie auch feststellen, wie schwer es in der Demokratie ist, gemeinsame Lösungen zu finden“, so Tillich am Abend.

Die Idee dieser Dialogveranstaltungen stammt aus dem österreichischen Vorarlberg. Tillich: „Wir haben diese Form der Bürgerbeteiligung aufgegriffen, weil sie eine Bereicherung zu den bisherigen Formen ist.“

Nicht nur im Wurzener Lichtwer-Gymnasium, wo der Dialog stattfand, wurde in vier Arbeitsgruppen gut anderthalb Stunden diskutiert. Auch Online konnten sich Teilnehmer in die Diskussion einschalten und mit debattieren. Und die Debatte ist noch nicht zu Ende – bis einschließlich 18. August kann zu den ersten Lösungsansätzen, die Mittwochabend erarbeitet wurden und am Freitag präsentiert werden, auf dem Online-Portal weiter diskutiert werden. Unter dem Titel „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“ hat die Sächsische Staatskanzlei das neue Dialogprojekt gestartet, das auf die Beteiligung der sächsischen Bevölkerung setzt. Auf insgesamt sechs regionalen Dialogveranstaltungen diskutieren zwischen April und August Einwohner Sachsens ausgewählte Themen und erarbeiten dazu Lösungsvorschläge und Ideen.

Etwa bei der Bildung, die für alle ein großes Spannungsfeld darstellt. Kein Geld da, fehlende Lehrer, zweifelhafte Betreuungsschlüssel. Ein Lösungsansatz der Bürger: Den Lehrerberuf wieder attraktiver machen – gleiches Geld für alle und mehr Anreize, diesen Beruf ausüben zu wollen.

Die nächste Dialogveranstaltung für die Landkreise Sächsische Schweiz / Osterzgebirge und Meißen findet am 21. August, 18 Uhr, im Kulturschloss Großenhain statt.

Von Thomas Lieb