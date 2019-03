Oschatz/Riesa

Die Gesellschafterversammlung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) hat am vergangenen Montag der Neuregelung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zwischen Oschatz und Riesa zugestimmt. Neu ist, dass es ab dem 1. August ein verbundübergreifendes Ticket geben wird, das gleichermaßen in der MDV-Tarifzone 127 ( Oschatz) und der Tarifzone 41 ( Riesa) des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) gilt. Innerhalb dieses Bereiches können damit Pendler alle Busse und Nahverkehrszüge, einschließlich der Döllnitzbahn, nutzen. Der „kleine Grenzverkehr“ mit den unterschiedlichen Tickets gehört damit der Vergangenheit an. Gleichzeitig mit dem Beschluss wurden auch die neuen Tarife veröffentlicht, die ab August wesentlich günstiger sein werden als zuvor.

Sachsenticket ist das Ziel

„Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die vielfach geäußerten Wünsche nach einer besseren ÖPNV-Regelung für die Region Oschatz/ Riesa zu erfüllen. Dennoch kann das nur eine Zwischenlösung sein. Unser Ziel bleibt, in den nächsten drei Jahren generell einen verbundübergreifenden Sachsentarif zu schaffen“, sagt Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos), der zugleich auch Vorsitzender des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) ist.

Deutliche Einsparungen

Der ZVNL hatte sich maßgeblich für den neuen MDV-VVO-Tarif eingesetzt und auf seiner Verbandsversammlung in der vergangenen Woche beschlossen, die aus dem Übergangstarif entstehenden Mindereinnahmen bei den beteiligten Verkehrsunternehmen in beiden Tarifzonen auszugleichen. Damit war der Weg für das neue Ticket frei. Dieses orientiert sich an den Zwei-Zonen-Preisen der Verbünde und bringt den Fahrgästen zwischen Oschatz und Riesa deutliche Einsparungen gegenüber den bisher notwendigen Fahrkartenkäufen.

Riesa und Oschatz sind nur 13 Kilometer entfernt. Verkehrstechnisch sind die beiden Städte seit der DDR-Zeit eng miteinander verbunden, als aus der Collm-Region Arbeitskräfte für das Stadtwerk und die anderen Großbetriebe rekrutiert worden. Auch heute noch gibt es zahlreiche Berufspendler zwischen den beiden Städten.

Von Hagen Rösner