Oschatz

Das geht nicht nur an der Isar, sondern auch an der Döllnitz: Dirndl und Lederhose. Darin gaben eine Menge Gäste des Oschatzer Oktoberfestes eine gute Figur ab. Und schmecken Brezel, das oft als Broiler bestellte Grillhendl und natürlich das Bier nicht gleich ganz anders, wenn sie zünftig in Tracht oder Dirndl verkauft und serviert werden?

Stimmung stimmt

Zum dritten Mal wurde die Wiese am Finanzamt zur Wiesn. Sicher sind Rummel und Besucherzahlen eine Nummer kleiner als auf der Münchener Theresienwiese. Aber das trifft auch auf die Preise, nicht jedoch auf sie Stimmung zu. Die Veranstalter um Dennis Bach von der Oschatzer Eventsolution Sachsen machen offenbar vieles richtig, sonst wäre die Party am Sonnabendabend nicht ausverkauft gewesen. Von nebenan kommt neben den Organisatoren übrigens auch die Preisträgerin des Abends. Edina, im Partyzelt zur Miss Dirndl gewählt, ist Oschatzerin.

Friedliche Wiesn

Dennis Bach konnte dem Abend zumindest in einer Hinsicht entspannt entgegensehen. Für den Sonnabend war das Festzelt bereist seit mehr als einer Woche ausverkauft. Die Vermutung, dass der Eintrittspreis jene unliebsamen Gäste fern hält, die falsche Vorstellungen von Feststimmung haben, bestätigte sich. Im Zelt und auf dem Rummel wurde friedlich gefeiert. Auch mit der Resonanz auf den Frühschoppen am Sonntag zeigte sich Bach zufrieden.

Von Axel Kaminski