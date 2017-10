Mit Kohle beladener Lkw kippt auf die Straße bei Schöna

Schöna. Quer zur Fahrbahn blieb am Donnerstag gegen 7.30 Uhr ein mit Kohle beladener Lastkraftwagen auf der Straße am Abzweig Schöna in Richtung Cavertitz liegen. Nach Aussage des 31-jährigen Kraftfahrers kam ihm zuvor ein anderer Lkw entgegen. Aufgrund der geringen Straßenbreite rutschte sein Fahrzeug zunächst nach rechts von der Fahrbahn, drehte sich und kippte schließlich um. Zum Glück kamen bei diesem Verkehrsunfall keine Personen zu Schaden. Beamte des Polizeireviers sicherten die Unfallstelle. „Die Straße bleibt vermutlich bis Freitag gesperrt“, informierte Jan Müller, Leiter des Polizeireviers Oschatz, dazu. Nach ersten Schätzungen der Beamten beträgt der Schaden am Fahrzeug rund 20 000 Euro. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Der Lkw musste mit einem Kran wieder aufgerichtet und auf die Fahrbahn gehievt werden, was den Einsatzkräften des Abschleppdienstes sowie dem Kranfahrer bei dem Schmuddelwetter einen stundenlangen Kraftakt abverlangte.

Von Heinz Großnick