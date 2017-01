Oschatz. Ein Personalwechsel in der Jugendarbeit, neue Aufgaben, erweiterte Angebote, aber auch ein Rückschlag – ein bewegtes Jahr liegt hinter dem Verein Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum E-Werk Oschatz, der in der Lichtstraße ein solches betreibt. Zuletzt lockten Tanzveranstaltungen zu Weihnachten zahlreiche Besucher in die große Halle. Geschäftsführer Rico Weiße zieht eine positive Bilanz. Auf dem Erreichten wolle man in diesem Jahr aufbauen – und den Oschatzern mehr als bisher bieten.

In Sachen Soziokultur hat sich der Verein nach einigen Schnupperangeboten seit Ende 2015 etabliert. Töpfern, Nähen und die offene Lesebühne werden gut bis sehr gut angenommen und sollen deshalb 2017 unbedingt weiter angeboten werden. „Das lief besser, als wir erwartet haben. Hier setzen wir auf Partner aus der Stadt und dem Umfeld von Oschatz und das soll auch so bleiben“, sagt Weiße. Als Erfolg wertet er außerdem, dass es gelungen sei, sich als offizieller After-Show-Act der Oschatzer Modenacht zu etablieren.

Kochen mit Asylbewerbern

Einen besonders wichtigen Part erfüllt seit dem Frühjahr 2016 das integrative Arbeiten mit Einheimischen und Flüchtlingen. „Beim gemeinsamen Kochen am Montagabend sind in Spitzenzeiten um die 30 Interessenten da, zur Hälfte Deutsche, zur Hälfte Flüchtlinge. Das ist richtig super. Die Asylbewerber bringen sogar ihre eigens eingekauften Zutaten mit. Allerdings stoßen wir hier in unserer Küche an Grenzen“, räumt Weiße ein.

Seit dem Frühjahr ist Beate Hübler, gefördert über die Sächsische Aufbaubank, als Initiatorin und Koordinatorin des Kulturgartens angestellt. Auch hier sei es gelungen, über Kulinarik, Kunstprojekte und Handwerk Brücken zwischen Nationen, Kulturen und Religionen zu schlagen. In Zusammenarbeit mit dem Oschatzer Bündnis für Demokratie, Menschlichkeit und Toleranz wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass sich in den nächsten Monaten ein Koordinator auf nicht ehrenamtlicher Basis weiter um die Flüchtlinge kümmert. „Denn damit, sie willkommen zu heißen, ist es nicht getan. Sie müssen begleitet, beschäftigt und akzeptiert werden. Doch das können wir als Verein allein nicht leisten.“

Neue Akzente in der Jugendarbeit

Neue Akzente setzte das E-Werk 2016 in der Jugendarbeit. Nachdem Anja Kohlbach als Fachkraft für diesen Bereich an ihre ehemalige Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, steht der Bereich auf sicheren Füßen. „Jugendcafé und Teeniedisco sind gut besucht, als nächstes wollen wir den Heranwachsenden einen Demokratiestammtisch anbieten“, blickt Weiße voraus. Was das Jahr an neuen Aktivitäten bringen wird, davon gab es schon mal einen Vorgeschmack. „Mit dem ersten Tanzball und dem Hundekekse backen haben wir verrückte Ideen in die Tat umgesetzt und dieser Mut hat sich gelohnt.“ Anfangs für Kinder konzipiert, habe sich das Backen zum Renner bei Tierfreunden aller Generationen entwickelt. Für das jüngere Publikum sollen die bestehenden Angebote wie der Skate-Contest und Ferienprogramme erhalten und ausgebaut werden. Neu etablieren wolle man einen Wettstreit zwischen Nachwuchs-Discjockeys.

„Schaltwarte“ wird zur Baustelle

In den nächsten Wochen wird die „Schaltwarte“ zur Baustelle. Im kleineren der beiden Veranstaltungssäle soll eine Bühne für Kleinkunst, Theater, Kino, Konzerte und Lesungen entstehen. „Wir freuen uns auf die Ideen der Oschatzer“, sagt Rico Weiße. Die Lokalität soll Lounge-Charakter bekommen, Getränkeausschank und gemütliche Sitzecken sowie eine kleine Bühne sind geplant. Möglichst viele Generationen sollen angesprochen werden.

Einziger Wermutstropfen im Jahr 2016 war für den Verein, dass die Bewerbung um die Kinder- und Jugendarbeit im benachbarten Jugendhaus erfolglos blieb. Dort, wo erst das „Grüne Sofa“ und später der Verein Freizeitzentrum aktiv waren, hält ab 2017 der Verein „Sprungbrett“ aus Riesa das Zepter in der Hand. „Wir werden auf die neuen Nachbarn zugehen und schauen, wo sich etwas gemeinsam gestalten lässt. Ich denke da zum Beispiel an ein Ferienprogramm für mehrere Altersgruppen“, so Weiße.

Von Christian Kunze