Mügeln. Letztmalig in diesem Winter war die Döllnitzbahn am Montag mit Dampf zu den alljährlichen Glühweinfahrten zwischen Oschatz und Glossen unterwegs.

Inzwischen hat das Eisenbahnunternehmen seinen Veranstaltungsplan für das neue Jahr veröffentlicht. Insgesamt stehen knapp 70 Fahrtage unter Dampf auf dem Programm. Los geht es mit zwei jüngeren Traditionen. Der „Russische Sonntag“ hatte 2013 Premiere. Heißer Tee und andere russische Spezialitäten werden am 22. Januar wieder angeboten.

Erst zum dritten Mal findet der Faschingsumzug auf schmaler Spur statt. Neue Wege wollten die Mitglieder des Oschatzer Carneval Clubs 2014 mit ihrem Umzug beschreiten. „Wir haben am Konzept gefeilt, nachdem vor zwei Jahren die Resonanz bei den angefragten Vereinen eher dürftig ausfiel“, sagte OCC-Vorsitzende Angela Leopold vor der Premiere der Oschatzer Allgemeinen. So eine Enttäuschung wollten die Oschatzer Narren nicht noch einmal erleben – mussten sie auch nicht. Nachdem der Umzug 2013 abgesagt worden war, verlegten ihn die Narren 2014 auf die Schiene. Der „FaschingumZug“ geht in diesem Jahr am 5. Februar an den Start.

Dampf in den Winterferien

Dampf im Döllnitztal gibt es danach wieder an den beiden Wochenende der sächsischen Winterferien. Im März und April plant die Schmalspurbahn insgesamt an vier Wochenenden Dampfbetrieb: am 11./12. März sowie am 25./26. März und am 29./30. April bei den Frühlingsfahrten und zwischendurch bei den Osterfahrten vom 15. bis 17. April.

Ein besonderer Veranstaltungshöhepunkt rund um die Strecke ist die Bahndammwanderung am 1. Mai. Der Heimatverein „Mogelin“ führt sie 2017 unter dem Motto „Mit der Bahn und zu Fuß durch das Land der weißen Erde“ durch. Zur Auswahl werden Strecken von acht, zwölf und 16 Kilometer Länge stehen. Der „Wilde Robert“ wird die Wanderer zunächst von Mügeln nach Nebitzschen, vielleicht auch bis nach Kemmlitz, bringen. Gewandert wird entlang der alten Trasse nach Kroptewitz und von dort über Großpelsen nach Sornzig.

Fahrten zum Stadtfest Oschatz

Für die Fahrten zum Stadtfest Oschatz und zum Glossener Sommerfest am 10. und 11. Juni kündigt die Döllnitzbahn den Einsatz ihres neuen, offenen Aussichtswagens an. Er soll dann auch bei den Fahrten an den Wochenenden der Sommerferien angekuppelt werden. Eine Premiere verspricht das Döllnitzbahn-Programm für das Festwochenende zum Tag des offenen Denkmals am 9./10. September. Dann soll erstmals eine Lok der Baureihe VIIK auf der Strecke eingesetzt werden.

Natürlich stehen auch 2017 wieder Halloween-, Advents- und Glühweinfahrten auf dem Programm. Die vollständige Übersicht findet sich in der Broschüre „Informationen 2017“, die das Eisenbahnunternehmen herausgegeben hat.

Wer sich diese Termine gleich in einem passenden Kalender ankreuzen will, kann derzeit noch einen Tischkalender der Döllnitzbahn in deren Mügelner Geschäftsstelle, Bahnhofstraße 6 kaufen. „Bei uns sind noch etwa 40 Exemplare vorrätig“, sagt Denise Zwicker, die im Unternehmen für das Marketing zuständig ist.

Von Axel Kaminski