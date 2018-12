Mügeln

Wer zwischen Heilig Abend und Silvester entspannen, aber dazu auch vor die Tür gehen möchte, findet in der Collm-Region Jahr für Jahr ein interessantes Angebot: die Glühweinfahrten der Döllnitzbahn. Wie immer ist der „Wilde Robert“ ab dem 26. Dezember im Einsatz, zunächst bis Silvester und dann noch einmal am 5. und 6. Januar.

Sonderfahrten bis Kemmlitz

Erstmals nach 13 Jahren führen diese Sonderfahrten wieder bis zum Kemmlitzer Bahnhof. Der Streckenast war im September wieder eingeweiht worden. Nach einem Hochwasser im Sommer 2006, bei dem vor allem Gleisabschnitte im Bereich Poppitz beschädigt worden waren, hatte der Betrieb zwischen Nebitzschen und Kemmlitz eingestellt werden müssen.

Für Bahnfreunde bot 2005 die Talfahrt von Kemmlitz nach Nebitzschen ein besonderes Schauspiel. Da die damals eingesetzte Lok über eine Saugluftbremse verfügte, das aber nur bei wenigen Waggons der Fall war, wurde bergab nicht nur von der Lokomotive gebremst, sondern auch per Handbremse vom letzten Waggon aus. Wie Eisenbahnbetriebsleiter Lutz Haschke erläuterte, wird das diesmal nicht der Fall sein. „Sowohl die 99 584 als auch die meisten unserer Personenwagen haben eine Druckluftbremse, so dass wir sicher von der Lok aus den gesamten Zug bremsen können“, erläutert er.

Glühwein-Express ab Mügeln und Oschatz

Der „Glühwein-Express“ startet 8.31, 11.35 sowie 15.20 Uhr von Mügeln aus in Richtung Oschatz. In Oschatz fahren die Dampfzüge nach Mügeln 9.38, 12.45 und 16.45 Uhr ab. Die ersten beiden Züge fahren mit einem zwölf, beziehungsweise 26-minütigem Aufenthalt in Mügeln nach Kemmlitz weiter. Das ist dann eine günstige Gelegenheit, das Imbiss- und Getränkeangebot am Packwagen in Anspruch zu nehmen. Neben dem Glühwein, der der Fahrt seinen Namen gibt, sind dort auch kalte Getränke, Bockwurst und Süßigkeiten erhältlich.

Etwas kürzer ist die Gelegenheit, noch einen Glühwein zu trinken, während des Rangiermanövers in Kemmlitz. Dort geht die Fahrt nach zehn Minuten weiter. Zu Silvester entfallen die Fahrt 15.20 Uhr von Mügeln nach Oschatz sowie 16.45 Uhr von dort zurück nach Mügeln.

Ausstieg unterwegs möglich

Bei Bedarf hält der Zug an allen Stationen unterwegs. Fahrgäste, die aussteigen möchten, sollten dem Zugpersonal rechtzeitig Bescheid sagen. Bei den Glühweinfahrten gilt ein Sondertarif. Rückfahrkarten zwischen Oschatz und Kemmlitz kosten zwölf, zwischen Oschatz und Mügeln neun sowie zwischen Mügeln und Kemmlitz vier Euro. Kinder zahlen einen ermäßigten Tarif.

Tickets vorher kaufen

Tickets des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes werden anerkannt, aber nicht im Zug verkauft. Zu diesen MDV-Fahrscheinen wird ein Dampfzuschlag erhoben.

Der komplette Fahrplan ist unter www.doellnitzbahn.de/fahrplaene-tarife/fahrplaene zu finden.

Von Axel Kaminski