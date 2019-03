Dahlener Heide

Im Revier Reudnitz geht in wenigen Tagen die Frühjahrsaufforstung zu Ende. „Schon dieser Termin ist eine Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen“, erläutert Revierförster Robert Sohre. Die Winter seien jetzt deutlich milder, so dass die Baumschulen früher liefern könnten und beim Pflanzen noch die Restfeuchte des Bodens ausnutzen könne. Die erste Trockenphase im Frühjahr komme ohnehin ganz bestimmt. Da sei es gut, wenn die jungen Pflanzen schon angewachsen seien.

Zwei Jahre sind die Douglasien, die Praktikant Jonas Pelzer und Vorarbeiter Markus Göllnitz am Dienstag an der Steinernen Brücke bei Lause gepflanzt haben, in der Baumschule herangewachsen. Bis Orkantief Friederike vor rund einem Jahr über diese Stelle fegte, standen hier vorwiegend Fichten.

Douglasien sind standfester

„Anders als sie haben Douglasien ein Herzwurzelsystem, das deutlich weiter in die Tiefe reicht und sie standfester macht“, betont Robert Sohre. Es bleibe Hauptziel des Sachsenforstes, reine Nadelwälder zu Mischwäldern umzubauen, aber Nadelholz habe bei der Aufforstung auch seine Berechtigung. „Die Douglasie wächst schnell und bildet ein dauerhaftes Holz aus“, erläutert der Revierförster. Dieses sei in der Industrie gefragt. Erfahrungen aus Nordamerika, wo es trockene Sommer und feuchte Winter gibt, wie wir sie hier in Zukunft zu erwarten haben, zeigen, dass die Douglasie diesen Bedingungen gewachsen sei. „In europäischen Wäldern war dieser Baum schon einmal heimisch“, stellt Robert Sohre fest. Die Douglasie sei in der letzten Eiszeit in die Alpen ausgewichen und dann in Europa ausgestorben.

Wald der Zukunft

Ebenfalls aus Nordamerika stamme die Roteiche. Auch sie wird in mehreren Revieren in der Dahlener Heide gepflanzt. „Wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie unser Wald in 100 Jahren aussieht“, erklärt Robert Sohre. Dazu gehöre es, Baumarten zu wählen, die dem dann herrschenden Klima gewachsen seien.

Bei der Frühjahrsaufforstung im Revier Reudnitz spielen Rotbuche und Douglasie mit je 12 000 Pflanzen in diesem Jahr die größte Rolle. Ein weiteres Schwergewicht ist der Bergahorn mit 6000 Stück. „Interessant ist vielleicht noch, dass wir 500 Flatterulmen pflanzen“, meint der Revierförster. Sie sei nicht nur der Baum des Jahres 2019, sondern auch weitgehend resistent gegen den Ulmensplitkäfer. Dieser übertrage jene Pilzsporen, die für das Ulmensterben in unseren Breiten verantwortlich seien.

Insgesamt werden im Rahmen der Frühjahrsaufforstung in Revier Reudnitz rund 30500 Bäume gepflanzt. Im April ist außerdem die Aussaat vorgekeimter Bucheckern geplant.

Von Axel Kaminski