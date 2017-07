Oschatz. Alles nur geklaut: Vom Rosenfeld der Firma Müller verschwinden 50 Pflanzen, aus dem Garten der Kita Spatzennest im Fröbelweg holen sich Langfinger zwei Sonnensegel und im Schuppen des Sportvereins Merkwitz fehlt plötzlich der Rasentraktor. Da haben Besucher mit klebrigen Händen zugegriffen. Keine Ahnung, was die Diebe mit solcher Beute anfangen. Klar ist nur: Wer Kindern den Sonnenschutz mopst, braucht ihn gar nicht, denn er hat schon einen Schatten.

Im Mittelalter gab es keine Sonnensegel, aber andere markante Merkmale: „Juckende Kleidung und jeden Tag Eintopf“ titelte die OAZ über das Feriencamp rund um die lange zurückliegende Epoche im E-Werk. Diese Schlagzeile hätte auch ihre Berechtigung für die schonungslose Schilderung skandalöser Zustände der Gegenwart – etwa bei der Homestory eines Hartz-IV-Empfängers.

In einer anderen, nicht so lange zurückliegenden Epoche gab es keine Hartz-IV-Empfänger. Zu DDR-Zeiten dominierten im Osten Deutschlands KONSUM-Verkaufsstellen das Bild. Eine von ihnen steht heute noch in Ablaß – und soll jetzt dem Erdboden gleich gemacht werden. Klar, dass da bei den Einwohnern Wehmut aufkommt. Denn um Waren des täglichen Bedarfs zu ordern, müssen sie heute in den neudeutsch weniger wohlklingenden „Discounter“ gehen.

Geblieben ist von den Gebäuden allein der Name. KONSUM, vorangestellt unserer modernen Gesellschaft, sagt nicht mehr aus als „Kaufe Ohne Nachzudenken Sofort Unseren Mist“ – und wenn es nur die Rosen aus dem Blumenladen um die Ecke sind. Das ist aber immer noch besser, als sie bei Nacht und Nebel unentgeltlich vom Feld zu pflücken.



Von Christian Kunze