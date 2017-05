Wermsdorf. Einmal so richtig auf die Pauke hauen, vorsichtig eine Violine in die Hand nehmen oder an Cello-Saiten zupfen – das alles war jetzt in Wermsdorf möglich. In der Turnhalle gastierte die Leipziger Oper mit ihrem Programm „Oper mobil“ und brauchte Humperdincks musikalische Fassung des berühmten Grimm’schen Märchens „Hänsel und Gretel“ auf die Bühne.

Bevor die Gewandhausmusiker die ersten Takte spielten und die Solisten in die Märchenrollen schlüpften, durften die Kinder aus der Wermsdorfer Grundschule und den Vorschulgruppen umliegender Kitas die Orchesterinstrumente selber einmal ausprobieren und den Profis auf die Finger schauen. Die Fassung für die mobile Oper kommt von Regisseurin Gundula Nowack. „Ich habe das Stück etwas gekürzt und bearbeitet, so dass bestimmte Szenen in Dialoge gefasst sind. Das ist für die Kinder leichter verständlich“, erklärte sie. Auf Tour gehe man dennoch nicht etwa in abgespeckter Form: 24 Gewandhausmusiker und Solisten der großen Oper führen „Hänsel und Gretel: „Das ist alles erste Wahl.“



sehen Sie ein Video auf www.lvz.de

Von Jana Brechlin