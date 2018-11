Oschatz

Am Samstag öffnet um 13.30 Uhr im Stadt- und Waagenmuseum Oschatz eine neue Sonderausstellung. Diesmal sollen die Besucher, passend zur Weihnachtszeit, in die faszinierende Welt der Modellbahnanlagen entführt werden.

Minibahnen gehören zur Weihnachtszeit

Schon seit vielen Jahrzehnten gehört die Modelleisenbahn, die zu Heiligabend ihre Runden um den Weihnachtsbaum dreht, bei vielen Familien zur Winter- und Weihnachtszeit dazu. Wenn die Abende länger werden, holt man die Anlagen vom Boden oder aus den Schränken und baut sie auf. Unzählige Stunden wird gebastelt, damit die Modellbahnlandschaft auch wirklich echt aussieht, Gleise richtig verlegt sind und die Bahn ohne Probleme fährt. „Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Modelleisenbahnverein Glossen ist es uns gelungen, in der Sonderschau hauptsächlich kleinere Modellbahnanlagen und Miniaturmodelle von mehreren Leihgebern auszustellen“, erklärt Dana Bach, die Leiterin des Museums.

Modelle mit Liebe zum Detail

Museumsmitarbeiter Jens Graul hat diesmal besonders viel Spaß an der Vorbereitung der nächsten Schau. Kein Wunder, gehört er doch zu den Ausstellern. Von ihm stammt zum Beispiel eine kleine Anlage mit Oschatzer Motiven um Collmberg mit dem ehemaligen Funkturm. Aber auch seine Leidenschaft für die Feuerwehr zeigt sich bei seinen Modellen, von denen er einige im Museum ausstellt. Der 50-Jährige liebt die kleinen Bahnen seit der Kinderzeit. „Ich kann beim Bauen, beim Umsetzen neuer Ideen abends so herrlich abschalten“, erklärt er. Bei seinen Feuerwehrmodellen hat er zum Beispiel alte CD-Spindeln benutzt. Die entstandenen Modelle haben nicht nur den Effekt, dass eine Verpackung neu beziehungsweise weiter genutzt wird. „Wenn man die durchsichtige Abdeckung draufsetzt, wird alles gut vor Staub geschützt und man kann es gut in Schränken und Regalen verstauen“, so Graul.

Am Wochenende waren er sowie Mitglieder des Glossener Vereins dabei, beispielsweise die Winterlandschaft im Koffer, die Bahn im Feuerlöscher und im Fernsehgerät, die Miniaturanlage in der Bratpfanne, der Adventsberg auf der Keksdose oder die Anlage mit den originalgetreu nachgebauten Sehenswürdigkeiten der Stadt Oschatz aufzubauen.

Märchenbahnanlage lässt Märchen entdecken

Beim Aufbau der Modellbahnausstellung im Oschatzer Museum. Quelle: Bärbel Schumann

Was dabei Feuerwehrmodellautos, CD-Hüllen und mehrere einzelne CD´s miteinander zu tun haben, wird den Betrachter in Staunen versetzen. Die Märchenbahnanlage des Schlebeners Manfred Zimmermann, der Mitglied im Glossener Verein ist, lädt die jüngsten Besucher ein, so viele Märchen wie möglich darauf zu entdecken. Viele der Alltagsgegenstände, in denen inzwischen eine Mini-Modellbahnanlage eingebaut wurde, entstanden unter den geschickten Händen des Schlebeners. Grenzen, scheint dabei seine Fantasie nicht zu kennen, denn ob Fernsehgerät, Brotdose, Tortenplatte, Feuerlöscher oder Weinballon diese Dinge fordern ihn förmlich heraus.

Fachsimpelei mit Besuchern erwünscht

Die Exponate für die Modellbahnausstellung im Oschatzer Museum entstanden in vielen Stunden Bastelarbeit. Quelle: Bärbel Schumann

„Ein ICE-Zug der Firma Märklin darf von allen Kindern selbst gesteuert werden. Die ausgestellten Modellbahnanlagen und Miniaturmodelle versprechen allen großen und kleinen Besuchern viel Abwechslung. Das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz hofft auf recht viele Besucher in der neuen Sonderausstellung. Am Eröffnungstag stehen Mitglieder vom Modelleisenbahnverein Glossen von 14 bis 16 Uhr Rede und Antwort und Fachsimpeln mit den Besuchern gern ausführlich über ihr Hobby. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Interessenten oder Bastler im stillen Kämmerlein, der sich dem Verein anschließen will.

Von Bärbel Schumann