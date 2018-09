Oschatz

Am Sonnabend ist es soweit: Die 18. Modenacht lockt in die Innenstadt. Im Rahmen der Serie „Oschatz macht sich chic“ gibt OAZ heute Einblicke in das Programm. Die Geschäfte im Zentrum haben ab 16 Uhr geöffnet. Auf dem Neumarkt beginnt zeitlich das Warm up auf der großen Bühne mit DJ Bietzmiez. Ab 18 Uhr Programm auf der Bühne: Die Modenschauen der beteiligten Geschäfte und Partner werden aufgelockert mit Cheerleadereinlagen, Tanzgruppen und einer Feuershow, teilt Thomas Schupke, Vorsitzender der veranstaltenden Werbegemeinschaft, mit. Ab etwa 22.30 Uhr legt DJ Flexx auf dem Neumarkt auf.

In der Sporerstraße kann am Stand des Computerladens die neueste Mode in Sachen Technik probiert werden – Brillen, die eine virtuelle Realität simulieren, gleich nebenan liegen die neuen T-Shirts der Werbegemeinschaft zum Anprobieren und andere Souvenir-Artikel bereit. Modenschauen der anliegenden Geschäfte beginnen 17 Uhr. Bei Wächtlers Schlemmerparadies gibt es ab 18 Uhr Livemusik. In der Lutherstraße beginnen die Modenschauen 16 Uhr, ferner gibt es Hüpfburg, Basteln, Schminken und Straßentheater mit Mitmachcharakter des Soziokulturzentrums E-Werk.

In der großen Halle des E-Werk steigt ab 23 Uhr die Modenacht-Aftershowparty mit neuer großer Bar, DJ Mat aus Berlin Lichtshow und Getränkespecial. Special, Eintritt: Bis 0 Uhr fünf, später sieben Euro.

Von Christian Kunze