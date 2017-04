Dahlen. Zum ersten Mal nach dem 6. August 2016 öffneten sich am Mittwoch, 7 Uhr wieder die Türe zum Rewe-Markt. Während der Umbau- und Modernisierungsarbeiten hatte das Team um Sandra Burkhardt seine Kundschaft vom 19. August bis Mitte März in einem Zelt neben der Baustelle versorgt. Das Provisorium verlangte der Belegschaft und den Kunden einiges ab, da es einige Einschränkungen im Sortiment gab und der größte Teil des Parkplatzes von Baumaschinen besetzt war oder als Lager für Baumaterial diente.

Der neu zugeschnittene und befestigte Parkplatz kam zur Neueröffnung zeitweise an seine Kapazitätsgrenze. So groß war die Neugier der Dahlener darauf, wie „ihr“ Markt nun innen aussieht. Was die Kunden dabei entdeckten, veranlasste viele dazu, Marktleiterin Sandra Burkhardt und ihren Mitarbeiterinnen zu diesem Schmuckstück zu gratulieren.

Obst und Gemüse werden jetzt auf einer deutlich größeren Fläche angeboten, der Backshop bietet eine größere Auswahl. Außerdem gibt es im modernisierten Markt eine Selbstbedienungstheke für frische Salate und mehr Platz für das Bio-Sortiment. Insgesamt ist durch den Umbau die Verkaufsfläche von 1300 auf 1650 Quadratmeter gestiegen. Völlig neu ist, dass die Merkwitzer Bäckerei Taube in der so genannten Vorkassenzone neben ihrem Verkauf auch ein Café betreibt.

Von Axel Kaminski