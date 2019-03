Oschatz

Mit dem Frühling hält Neues in der Oschatz-Information und im Stadt- und Waagenmuseum Einzug. Die Zahl der Souvenirs, die man als Geschenk oder Mitbringsel erwerben kann, ist seit kurzem größer.

Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Aus der Eierbecherei“ wird das Repertoire der Oschatz-Eierbecher um einen erweitert, auf dem das Maskottchen des Museums, Waago zu sehen ist. Dieses Sammlerstück macht sich gut auf dem Frühstückstisch – und das nicht nur während der Osterfeiertage. Das Museum mit seinem Maskottchen und den Aushängeschildern, den Waagen, auf einigen der acht neuen Ansteckbuttons zu sehen. Klein und rund, ermöglichen sie, sich ein Stück Oschatz an die Kleidung zu heften. Museums-Buttons und Waago-Eierbecher gibt es auch im Museum zu kaufen. Weitere Button-Motive sind der Wilde Robert der Döllnitzbahn,Gartenschau-Maskottchen Oschgar, die Affen im O-Schatz-Park oder die Oschatzer Marktansicht mit Rathaus und St. Aegidienkirche bei Tag und bei Nacht.

Letzteres Motiv ziert das dritte neue Souvenir, bereichert um den Oschatzer Neumarktbrunnen. Diese Kulisse kann jeder nun mit einer kleinen Handbewegung in ein Schneegestöber tauchen. Leise rieselt der Schnee – in der neuen Oschatz-Schneekugel. Die versetzt einen jetzt, wo wir den Frühling gerade begrüßen, in winterliche Stimmung – und beendet vorzeitig Grübelei über das passende Weihnachtsgeschenk.

Von Christian Kunze