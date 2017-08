Möhlaer Straße in Sörnewitz wird erneuert

Sörnewitz. Die Möhlaer Straße in Sörnewitz soll im September zur Baustelle werden. Die Cavertitzer Gemeinderäte vergaben auf ihrer Sitzung in dieser Woche den Auftrag über 98 000 Euro an die Firma P und S Straßen- und Pflasterbau Wülknitz. In der kommenden Woche sollen die Anwohner über den Bauablauf bei einer Versammlung informiert werden, Baubeginn ist dann im September geplant. „Die Maßnahme muss noch dieses Jahr fertig werden“, sagte Bürgermeisterin Christina Gürth mit Blick auf die Fördermodalitäten.

Dabei sei man zunächst davon ausgegangen, dass für den kommunalen Straßenbau in diesem Jahr weniger Mittel zur Verfügung stehen, erinnerte sie an entsprechende Signale. Daher habe man die Pläne für den Straßenbau in Klingenhain und Lampertswalde auf Eis gelegt. „Das wäre von den Kosten zu umfangreich geworden, und wir haben uns daraufhin ein Projekt gesucht, was besser in das Budget passt“, begründete sie die Entscheidung den 1. Bauabschnitt der Möhlaer Straße bis zur Fußgängerbrücke mit Fußweg in Angriff zu nehmen. Nachdem die Planung dafür bereits lief, habe man den Bescheid über 93 000 Euro an Zuwendungen – mehr als erwartet – erhalten. „Da waren die Planungen aber schon so weit gediehen, dass wir uns entschieden haben, noch den 2. Abschnitt der Möhlaer Straße in die Ausschreibungen mit aufzunehmen und mit bauen zu lassen“, so Gürth.

Fünf Unternehmen hatten die Unterlagen für die Maßnahme angefordert und Angebote eingereicht, das wirtschaftlichste kam von der Wülknitzer Firma, die zudem bereits in der Vergangenheit für die Gemeinde gearbeitet hat.

Die anderen Straßenbauvorhaben sollen dann bei nächster Gelegenheit erneut beantragt werden. „Wären wir jetzt kurzfristig darauf umgeschwenkt, hätten wir ein Zeitproblem bekommen, weil der Bau noch in diesem Jahr beendet und abgerechnet werden muss“, beschrieb die Bürgermeisterin.

Von Jana Brechlin