Oschatz. Der lang ersehnte Regen ist da – in den zurückliegenden Tagen wurde die Collm-Region von kurzen, aber heftigen und ergiebigen Niederschlägen nicht verschont. So gravierend wie in der Nachbarstadt Strehla oder Teilen Leipzigs, wo Straßen unter Wasser standen, war es jedoch nicht. In der Grenzstraße gibt es eine verlässliche Quelle für lokal gefallene Regenmengen. Hobbymeteorologe und Wetterbeobachter Sebastian Schuffenhauer kann Dank einer eigenen Station genau messen. Vom 1. bis 11. Juli ist seinen Aufzeichnungen zufolge eine Gesamtmenge von 100,5 Litern Regenwasser pro Quadratmeter niedergegangen. „Das ist für den Monat Juli und in nur elf Tagen sehr viel. Der Monatssoll ist damit deutlich überschritten“, sagt er.

Am vergangenen Montagabend gab es einen besonders starken Regen, der die Bilanz für den gesamten Monat in die Höhe treiben wird. Montagabend: Über den Tag verteilt fiel mit 27 Liter pro Quadratmeter schon verhältnismäßig viel. „In der kurzen Zeit von 19.15 Uhr bis 19. 45 Uhr kamen dann noch einmal 19, 7 Liter auf den Quadratmeter runter, begleitet von einer Windböe mit 56 Stundenkilometern“, gibt Schuffenhauer weiter Auskunft. Am darauffolgenden Dienstag gab es dann wieder mal mehr mal weniger Niederschlag in Oschatz. Binnen 24 Stunden sammelten sich 12,5 Liter pro Quadratmeter an.

Zum Vergleich zieht der Hobbymeteorologe den viel zu trockenen Monat Mai in diesem Jahr heran. „Es gab binnen 31 Tagen nur an sieben Tagen überhaupt einen messbaren Niederschlag. Der meiste davon fiel am 30. Mai mit einer Menge von 16,8 Litern auf den Quadratmeter.“ Insgesamt konnte Sebastian Schuffenhauer im Mai in Oschatz 19,9 Liter/ Quadratmeter messen – also in vier Wochen nur geringfügig mehr als am vergangenen Montagabend binnen einer halben Stunde. Der Monatszoll für Mai liege bei rund 60 Liter und wurde damit in diesem Jahr nur zu knapp einem Drittel erreicht.

Von Christian Kunze