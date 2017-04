Luppa. Auf der B 6 zwischen Kühren und Luppa ist am Gründonnerstag gegen 12.20 Uhr ein Motorradfahrer mit Sozius aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt. Der Rettungshubschrauber brachte die beiden verletzten Personen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Weitere Fahrzeuge oder Personen waren am Unfall laut Polizei nicht beteiligt. Die Ermittlungen dauern an.

Von pfü