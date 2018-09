Oschatz

Am Sonntag wird der Parkplatz am Marktkauf in der Venissieuxer Straße einmal mehr zum Basar: Liebhaber von Oldtimern finden dann wieder Ersatzteile für ihre betagten PS-Boliden. „Aus der ganzen Region kommen Händler zu unserem Teilemarkt. Sie bieten Teile für Motorräder, aber auch Oldtimer-Autos an“, erklärt Felix Stockmann, mit Ende Zwanzig einer der Jüngsten beim veranstaltenden Motorsportclub (MSC) Oschatz. Das in doppelter Hinsicht: Erst im vergangenen Herbst stieß er zum Verein hinzu.

Freier Eintritt für Besucher von 6 bis 14 Uhr

Wie viele Händler es am Sonntag werden, ist noch offen. In der Vergangenheit, schätzt Stockmann, waren es im Schnitt um die 60, die Teile zum Nachrüsten oder Ersetzen anboten. Zum Saisonauftakt im Mai nahm er selbst zum ersten Mal als Händler teil. Das ist denkbar einfach: Wer etwas anbieten möchte, kann sich auch noch am Sonntagmorgen beim MSC melden und bekommt gegen einen geringen Obolus an den Verein einen Standplatz. Der Teilemarkt öffnet bereits 6 Uhr morgens und zieht sich offiziell bis 14 Uhr. Besucher haben freien Eintritt.

Wer sich zum Ende der Saison noch mit Fahrzeugteilen eindecken möchte, um in der kalten Jahreszeit ein paar Stunden schraubend hinter dem Garagentor zu verbringen, sollte jedoch zeitig aufstehen: Stockmann, der selbst eine Simson sowie zwei Motorräder mit Baujahr vor und eines nach 1945 hat, rät aus Erfahrung: „Der frühe Vogel fängt den Wurm, ab 12 Uhr packen die ersten Händler bereits wieder ein und die begehrtesten Teile sind schon weg.“

Teile für Vorkriegsmodelle sind rar

Besonders die Teile für die Vorkriegsmodelle seien rar und daher meist schon früh vergriffen. Die hohe Nachfrage danach treffe hier auf ein geringes Angebot. Nachgefragt – aber auch deutlich mehr angeboten – werden Teile aus der Nachkriegsproduktion etwa der Marken Simson oder MZ.

Neben Fachsimpelei und Handelstreiben hat der Teilemarkt des MSC auch erheblichen Schauwert: „Es gibt viele, die mit ihrem Oldtimer anreisen und über den Markt schlendern“, erzählt Stockmann. Damit die sich nicht nur an poliertem Chrom Appetit holen müssen, ist auch wieder für etwas Deftiges vom Marktgrill gesorgt.

Oldtimer-Teilemarkt des Motorsportclubs Oschatz: Sonntag, 23. September, 6 bis 14 Uhr Parkplatz Marktkauf, Venissieuxer Straße

Von Manuel Niemann