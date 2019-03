Oschatz

An die Helden ihrer Kindheit erinnerten die diesjährigen Abiturienten des Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasiums mit ihrer Kostümierung am Dienstag, als sie sich auf der Treppe vor ihrem Schulhaus in Jubelpose ablichten ließen. An jedem Tag in dieser Woche kostümieren sich die Zwölftklässler nach einem anderen Motto und sorgen so für Aufsehen und Spaß bei den Mitschülern und Lehrern des Gymnasiums.

Von Frank Hörügel