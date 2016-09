Kiebitz. Der Heimatverein Mogelin und der Stadtmarketingverein „Meine Bischofsstadt Mügeln“ beteiligen sich mit einem gemeinsamen Projekt am Landeserntedankfest am 18. September in Torgau. Die Vereinsfreunde werden beim großen Festumzug in der Kreisstadt dabei sein und haben dafür einen historischen Erntewagen auf Vordermann gebracht. Am Mittwoch krempelten die Akteure in Kiebitz die Ärmel hoch und bereiteten das historische Gefährt für seinen Einsatz vor. „Mit dem Autotransporthänger der Firma Maluck, den sie uns dankenswerterweise zur Verfügung stellt, bringen wir den Wagen nach Torgau. Der Mügelner Bezirksschornsteinfegermeister Hans-Jürgen Höhne übernimmt die Fahrt. Kurz vor dem Einsatz werden wir den Wagen noch entsprechend dekorieren. Dafür stellt uns der Heimatverein Mahlis freundlicherweise eine Erntekrone zur Verfügung“, informiert Andreas Lobe, Vorsitzender des Heimatvereins Mogelin. Die Stadt Torgau rechnet mit insgesamt 600 Akteuren und 53 Bildern mit ausschließlich landwirtschaftlichem Bezug beim Festumzug. Der setzt sich Sonntag, dem 18. September, 14 Uhr vom Denkmal der Begegnung in der Elbstraße in Bewegung. Am Mittwoch hatten die Männer in der Schauhalle im Rittergut in Kiebitz noch mehr zu tun. Denn zum Tag des Denkmals am Sonntag wollen sie ihre umfangreiche Sammlung historischer landwirtschaftlicher Geräte zur Schau stellen.

Von Heinz Großnick